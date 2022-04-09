Христиане и мусульмане: разделим вместе радости и печали

Традиционное послание на Рамадан мусульманам всего мира – за подписью президента Папского совета по межрелигиозному диалогу кардинала Мигеля Анхеля Аюсо Гиксота – в этом году посвящено теме «Христиане и мусульмане: разделим вместе наши радости и печали». Передает русская служба Vatican News.

Ватиканское ведомство подчёркивает важность общего переживания не только тёмных времён, но и светлых, ибо «любовь Бога охватывает каждого человека и всю Вселенную». Когда вы празднуете месяц Рамадан, который завершается праздником Ид аль-Фитр, «мы воздаём благодарение Всемогущему Богу, Который защитил всех нас в Своём провидении. Мы также возносим молитвы об умерших и больных со скорбью и надеждой».

Пандемия COVID-19, говорится в послании, заставила нас задуматься о совместном использовании не только наших благ, таких как воздух, вода, жизнь, пища, кров, но и «плодов прогресса в области медицины и фармацевтики, результатов научно-технического прогресса в различных областях». Делиться – это прежде всего быть вместе с теми, кто в этом нуждается; это наш долг, особенно по отношению к тем, кто из-за коронавируса потерял работу или испытывает экономические трудности.

В документе отмечается, что взаимная поддержка «находит свою глубочайшую мотивацию в осознании того, что всё, чем мы являемся и что имеем, – это дар Божий; следовательно, мы обязаны поставить свои таланты на служение всем братьям и сёстрам, делясь с ними тем, что имеем». И в радости, и в печали возникает особая потребность в близости и солидарности друзей.

В конце послания члены Папского совета по межрелигиозному диалогу выражают надежду, что «мы и далее будем делиться друг с другом» и в знак «всеобщей человечности и проистекающего из неё братства» желают последователям ислама «мирного и плодотворного Рамадана и радостного празднования Ид аль-Фитр».