Христиане и мусульмане расскажут о будущем Ливана

Маронитская Католическая Церковь Ливана объявила об организации саммита для создания «дорожной карты» спасения страны, которая будет основана на рекомендациях Папы Франциска.

На встрече будут присутствовать представители всех христианских конфессий, присутствующих в Ливане, а также лидеры других религий, в том числе мусульман, сообщает Vatican News.

Кардинал Бешар Бутрос Раи, Патриарх Антиохии и всего Леванта, объяснил, что речь идёт о рекомендациях, сделанных Святейшим Отцом во время недавней встречи с ливанскими христианскими религиозными лидерами в Ватикане. Тогда понтифик подчеркнул, что Ливан должен оставаться оазисом мира и образцом межрелигиозного братства. Он призвал политиков руководствоваться не своими интересами, а благом ливанского государства, призвал поддерживать молодежь, укреплять диалог с другими религиями и способствовать более активному участию женщин в процессах принятия решений, влияющих на будущее страны.

«На нашем саммите мы хотим ответить на вопрос: какими методами можно реализовать эти рекомендации», — пояснил Предстоятель Маронитский Церкви. Кардинал Раи также сообщил, что предложения Папы и тема саммита уже обсуждались ранее с президентом Ливана Мишелем Ауном.

Ближний Восток в настоящее время переживает социальный, экономический и политический кризис. В стране нет правительства более 10 месяцев. Все усугубила пандемия коронавируса и взрыв в порту Бейрута. Большое количество граждан решило эмигрировать. Политический дисбаланс также является серьезной проблемой для церковных иерархов. С момента обретения независимости в 1943 году христиане и мусульмане в равной степени участвовали в управлении Ливаном. Однако приток беженцев, сначала палестинских, а затем сирийских, привел к тому, что мусульмане сейчас составляют две трети от 6-миллионного населения, что оказывает значительное влияние на политический баланс в регионе.



На фото — главы действующих на территории Ливана христианских конфессий во время встречи с Папой Франциском в Ватикане.