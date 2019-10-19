Храмовое здание в Петрозаводске окончательно передано Римско-Католической Церкви

Здание католического храма в Петрозаводске передано в собственность прихода Божией Матери Неустанной Помощи Римско-Католической Церкви, — сообщает Благовест-инфо со ссылкой на ресурс «Столица на Онего».

До последнего времени каменный храм, который считается объектом культурного наследия регионального значения, являлся республиканским имуществом (Республики Карелия). Костел построили в 1898 году в Петрозаводске по проекту архитектора Михаила Калитовича. В 1927 году власти Советской Карелии распустили католическую общину и конфисковали ее имущество. Поначалу бывший храм занял клуб медиков, потом аэроклуб. В послевоенное время в здании костела располагались многие другие организации, от радиостудии до Союза композиторов Карельской АССР.

В 1994 году в городе Петрозаводске получил официальную регистрацию католический приход Божией Матери Неустанной Помощи, который ходатайствовал о возвращении ему исторического храмового здания. Республиканские власти передали ключи от храма верующим только в 2003 году, с тех пор там стали проходить богослужения.