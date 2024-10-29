Храм Святой Анны и католичество на Урале

Храм Святой Анны и католичество на Урале

Октябрь 29, 2024

Уральская земля издавна была форпостом христианства на Востоке. Довольно много уже написано про старообрядчество на Урале, отчасти про православие. А вот про католичество и протестантизм было сказано мало, а ведь католическая община на Урале была одной из самых значительных в дореволюционной России. На написание этой статьи меня натолкнула нашего приходского храма Святой Анны в Екатеринбурге.

Когда-то это был один из красивейших храмов моего города, хотя и, как пишут исследователи, типовым. Схожие здания воздвигались во всех более менее крупных городах Урала и Сибири. Прекрасное здание в готическом стиле, довольно просторное, с устремлёнными в небо стрельчатыми окнами и колокольней, оно великолепно вписывалось в пейзаж исторического Екатеринбурга и занимал достойное место среди таких других христианских храмов.

Храм построила польская община в конце девятнадцатого века. Она появилась здесь ещё при Николае Первом и состояла из ссыльных поляков. Община эта всегда была небольшой, но тем не менее довольно крепкой и сплочённой. Сбор пожертвований, которым занимался староста Альфонс Фомич Поклевский-Козелл, один из виднейших предпринимателей Урала того времени, шёл долго, и наконец, храм был построен в 1884 году. Изначально богослужение шло на латыни. После революции 1917 года храм и католическая община Екатеринбурга разделили судьбу прочих – священник расстрелян, а храм разорён.

Однако само здание до поры до времени оставалось нетронутым. В храме размещались детский сад, библиотека, а потом после войны и автовокзал.

Но в начале шестидесятых руководство Хрущёва решило, что с храмом пора кончать, и один из драгоценных дореволюционных памятников и символов христианства на Урале в 1962 году был снесён.

С возобновлением деятельности Католической Церкви ожила община и в нашем городе. Поначалу собирались на различных квартирах. До революции состав католиков был преимущественно польским, также среди католиков были литовцы и белорусы. Теперь же национальный состав общины стал гораздо более разнообразным. Помимо потомков старых семей в общину стали вливаться из числа новообращённых русские, украинцы, потомки репрессированных и сосланных в уральские лагеря поволжских немцев.

Вскоре община получила разрешение на строительство храма, причём практически на старом месте, где прежде были хозяйственные пристройки. В 2000 году новый храм был достроен и освящён. Служба стала вестись на русском языке.

Новый храм был построен в неоготическом стиле. От прежнего убранства не осталось практически ничего, лишь статуя «Иисус Пылающее сердце» (после революции она была вывезена за границу и уже впоследствии выкуплена у австрийцев) и икона «Искушение Христа фарисеями». Убранство храма довольно скромное, и внутри он никак не похож на роскошные европейские , куда больше он напоминает протестантские церкви.

Одной из частей храма стал старый дореволюционный дом, где жили поляки. На стене его висят три таблички «Последний адрес», в стальных окошечках которых всегда есть цветы, а в самом здании находится храмовая библиотека и воскресная школа. С недавнего времени там стали проходить и молодёжные встречи.

В нулевые и десятые годы прихожанами храма стали также выходцы из Африки (в основном студенты) и вьетнамцы, причём последних стало настолько много, что в воскресенья вечерняя служба стала вестись с рядом песнопений на вьетнамском языке.

Сейчас общину храма трудно назвать большой. Католиков в Екатеринбурге ничтожный процент, активных прихожан довольно мало по сравнению с прочими общинами. Однако в праздники храм всегда заполнен народом. В воскресные дни звучит орган, а проповеди священников никак нельзя назвать устаревшими по языку и по самому духу. При храме также проходит катехизация, и прошлой осенью желающих приобщиться к вере было в два раза больше, чем за год до этого – шестнадцать человек, но это немало для такого небольшого прихода. Маленькая община продолжает служить большому делу христианизации далёкой и суровой Уральской земли.


Автор — Софья Воскривенко

Источник: ВК-паблик «Исповедующая Церковь»

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