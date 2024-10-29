Храм Святой Анны и католичество на Урале

Уральская земля издавна была форпостом христианства на Востоке. Довольно много уже написано про старообрядчество на Урале, отчасти про православие. А вот про католичество и протестантизм было сказано мало, а ведь католическая община на Урале была одной из самых значительных в дореволюционной России. На написание этой статьи меня натолкнула история нашего приходского храма Святой Анны в Екатеринбурге.

Когда-то это был один из красивейших храмов моего города, хотя и, как пишут исследователи, типовым. Схожие здания воздвигались во всех более менее крупных городах Урала и Сибири. Прекрасное здание в готическом стиле, довольно просторное, с устремлёнными в небо стрельчатыми окнами и колокольней, оно великолепно вписывалось в пейзаж исторического Екатеринбурга и занимал достойное место среди таких других христианских храмов.

Храм построила польская община в конце девятнадцатого века. Она появилась здесь ещё при Николае Первом и состояла из ссыльных поляков. Община эта всегда была небольшой, но тем не менее довольно крепкой и сплочённой. Сбор пожертвований, которым занимался староста Альфонс Фомич Поклевский-Козелл, один из виднейших предпринимателей Урала того времени, шёл долго, и наконец, храм был построен в 1884 году. Изначально богослужение шло на латыни. После революции 1917 года храм и католическая община Екатеринбурга разделили судьбу прочих – священник расстрелян, а храм разорён.

Однако само здание до поры до времени оставалось нетронутым. В храме размещались детский сад, библиотека, а потом после войны и автовокзал.

Но в начале шестидесятых руководство Хрущёва решило, что с храмом пора кончать, и один из драгоценных дореволюционных памятников и символов христианства на Урале в 1962 году был снесён.

С возобновлением деятельности Католической Церкви ожила община и в нашем городе. Поначалу собирались на различных квартирах. До революции состав католиков был преимущественно польским, также среди католиков были литовцы и белорусы. Теперь же национальный состав общины стал гораздо более разнообразным. Помимо потомков старых семей в общину стали вливаться из числа новообращённых русские, украинцы, потомки репрессированных и сосланных в уральские лагеря поволжских немцев.

Вскоре община получила разрешение на строительство храма, причём практически на старом месте, где прежде были хозяйственные пристройки. В 2000 году новый храм был достроен и освящён. Служба стала вестись на русском языке.

Новый храм был построен в неоготическом стиле. От прежнего убранства не осталось практически ничего, лишь статуя «Иисус Пылающее сердце» (после революции она была вывезена за границу и уже впоследствии выкуплена у австрийцев) и икона «Искушение Христа фарисеями». Убранство храма довольно скромное, и внутри он никак не похож на роскошные европейские храмы, куда больше он напоминает протестантские церкви.

Одной из частей храма стал старый дореволюционный дом, где жили поляки. На стене его висят три таблички «Последний адрес», в стальных окошечках которых всегда есть цветы, а в самом здании находится храмовая библиотека и воскресная школа. С недавнего времени там стали проходить и молодёжные встречи.

В нулевые и десятые годы прихожанами храма стали также выходцы из Африки (в основном студенты) и вьетнамцы, причём последних стало настолько много, что в воскресенья вечерняя служба стала вестись с рядом песнопений на вьетнамском языке.

Сейчас общину храма трудно назвать большой. Католиков в Екатеринбурге ничтожный процент, активных прихожан довольно мало по сравнению с прочими общинами. Однако в праздники храм всегда заполнен народом. В воскресные дни звучит орган, а проповеди священников никак нельзя назвать устаревшими по языку и по самому духу. При храме также проходит катехизация, и прошлой осенью желающих приобщиться к вере было в два раза больше, чем за год до этого – шестнадцать человек, но это немало для такого небольшого прихода. Маленькая община продолжает служить большому делу христианизации далёкой и суровой Уральской земли.



Автор — Софья Воскривенко

Источник: ВК-паблик «Исповедующая Церковь»