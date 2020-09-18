Храм Саграда Фамилия не успеют достроить к 100-летию со дня смерти Гауди

Из-за последствий пандемии коронавируса испанские архитекторы не успеют завершить строительные работы в храме Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне к 2026 году. Об этом со ссылкой на пресс-службу храма сообщает ТАСС.

«Мы объявляем о том, что очень скоро будет возобновлено строительство Саграда-Фамилия, которое сосредоточится на завершении второй по высоте башни. Наша цель — завершить [возведение башни] в 2021 году», — уточнили при этом в пресс-службе базилики.

Ранее планировалось, что строительные работы завершатся в 2026 году — в 100-летнюю годовщину со дня смерти испанского архитектора Антонио Гауди (1852-1926), по проекту которого ведется сооружение храма.

В 2019 году главный долгострой Барселоны получил лицензию на ведение строительных работ – спустя 137 лет. Все работы на протяжении этого времени были, по сути, незаконными. Из-за отсутствия разрешения на строительство храм оказался должен городу 36 миллионов евро. Руководство собора пообещало выплатить сумму в течение десяти лет.

Храм Святого Семейства является одной из главных достопримечательностей Барселоны. Он был заложен в 1882 году и строится на частные пожертвования. Ежегодно около 4,5 млн туристов посещали этот собор. Резкий приток посетителей начался после того, как в 2010 году его освятил Папа Бенедикт XVI и дал разрешение на совершение там церковных служб. Тогда же храм получил звание Малой папской базилики.

Из-за пандемии коронавируса храм Саграда Фамилия был закрыт для туристов в середине марта. Все строительные работы были также приостановлены. По мере улучшения эпидемиологической ситуации и ослабления ограничительных мер собор постепенно открывает двери для разных категорий посетителей.