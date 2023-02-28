Храм памяти первого в истории страны католического священника, причисленного к лику блаженных, возвели в США (+ ФОТО)

В США возвели храм в честь первого в истории страны католического священника, причисленного к лику блаженных – его застрелили в 46-летнем возрасте в 1981 году в Гватемале во время войны, передает «Седмица» со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Стэнли Френсис Ротер родился в 1935 году в Окарче, маленьком городке примерно в 60 км к северо-западу от Оклахома-Сити. Его жизнь и смерть считают в США необыкновенной. В возрасте 46 лет его застрелили в Гватемале в 1981 году, а через 25 лет католическая церковь объявила его первым мучеником среди уроженцев Соединенных Штатов.

В юности он служил алтарником в католической церкви Святой Троицы в родном городе, и, казалось, его ждала фермерская жизнь. Он проходил профессиональную подготовку к сельскому хозяйству в средней школе. Однако Стэну суждено было стать священником, хотя его путь к сану оказался нелегким. Он бросил свою первую семинарию из-за трудностей в освоении латыни, потом все же окончил другую семинарию, и был рукоположен в 1963 году. Отслужив в нескольких приходах Оклахомы, в 1968 году он добровольно отправился на миссионерскую службу в Сантьяго-Атитлан (Гватемала). За 13 лет своей пастырской службы в этой стране он, некогда безуспешно бившийся над латынью, в совершенстве выучил испанский язык и племенной язык цутуджил, преобладающий среди его прихожан. Более того, он успешно трудился над переводом Нового Завета на этот язык.

Новейшая история страны изобилует переворотами и восстаниями. В 1970е годы грянули жесткие антикоммунистические репрессии, был казнен лидер гватемальских коммунистов, обострилась борьба политических сил. В 1976 году столицу разрушило землетрясение, и бедствие лишь подстегнуло гражданский конфликт. Партизаны проводили крупные операции, армия отвечала жестокими карательными акциями. На 1981-1983 годы приходится треть известных жертв гражданской войны – одни пали от рук партизан, остальные погибли при рейдах карателей против индейского населения.

На фоне беспорядков прихожане отца Ротера начали исчезать, а их тела потом находили на обочинах дорог. К 1981 году сам пастор уже знал, что включен в «расстрельный список».

За два месяца до смерти он посетил родных, чтобы увидеться с младшим двоюродным братом, преподобным Доном Вольфом, который только-только удостоился сана и хотел отслужить с братом свою первую мессу. «Мы тогда много говорили об угрожающих ему страшных опасностях, – говорит 67-летний о. Вольф. – Родные убеждали его не возвращаться в Гватемалу, но он ответил «пастырь не может бежать». Он вернулся и погиб почти сразу, 28 июля 1981 года: его расстреляли трое убийц в масках, проникшие в его дом. Он стал одним из 13 католических священников, убитых во время войны по обвинению в помощи коммунистам и революционным партизанам.

В декабре 2016 года Папа Римский Франциск официально признал отца Ротера мучеником. Уже в сентябре 2017 года его причислили к лику блаженных на специальной мессе в присутствии около 20 тысяч человек. Так он стал первым священником США, причисленным к лику блаженных. Теперь его могут признать святым, если благодаря его заступничеству случится чудо, и будет должным образом подтверждено. «Это очень строгий процесс, – говорит архиепископ Оклахома-Сити Пол Коукли. – Церковь скрупулезно проверяет заявления о чудесных исцеления, а такие проверки требуют много времени. Чуда и его признания можно ждать долгие годы, ибо пути Божьи неисповедимы».

В его родном штате уже возвели храм в его память стоимостью в 50 миллионов долларов – полностью на пожертвования католиков, без долгов и кредитов. «Теперь люди со всего мира могут приехать сюда, узнать о его житии и попросить его заступничества – говорит Мария Руис Скаперланда, автор биографии Ротера «Пастырь, который не бежал», вышедшей в 2015 году. Месса посвящения храма блаженного Стэнли Ротера в Оклахома-Сити прошла 17 января. Сооружение в испанском колониальном стиле включает зал на 2 тысячи мест, центр для посетителей, сувенирный магазин, музей и небольшую часовню с гробницей отца Ротера.

По данным Национальной ассоциации апостольства святынь и паломничества, в строительство храма вложили средства почти 120 католических национальных и епархиальных приходов в 27 штатах и округе Колумбия. Отец Вольф, двоюродный брат блаженного, стал настоятелем храма. Помимо паломников, храм принимает единоверцев двух растущих испаноязычных общин города, которые сольются в нем в единый приход.



(фото — chicagotribune.com)