Сад Hortus Redemptoris при церкви Redentore в Венеции открылся для публики после реставрации

Францисканский сад Hortus Redemptoris церкви Redentore (Искупителя) впервые по окончании реставрационных работ был открыт венецианцам и туристам для посещения, сообщает «Седмица» со ссылкой на итальянское информационное агентство ANSA.

Hortus Redemptoris простирается примерно на один гектар от Джудекки до лагуны. Через год после начала реставрации сад был представлен прессе 25 октября 2024 года и открыт для публики во второй половине дня 26 числа.

Францисканский сад подвергся «консервативному вмешательству» и реставрационным работам, в ходе которых использовались различные материалы, от истрийского камня до деревянных балок, что остановило деградацию садово-паркового ансамбля и вновь открыло его красоту, которую дополняет множество бабочек, пчел, растений и фруктовых деревьев.

«Это не просто сад и не просто огород: это живой сад, который церковь Искупителя предлагает горожанам», — пояснил глава орденской провинции Братьев Меньших капуцинов Алессандро Каролло, OFMСap. – «С сегодняшнего дня это место становится доступным для всех, потому что существует все большая потребность в общности, общительности, диалоге».

Реставрацией занимался Фонд Венецианских садов, тот самый, который создал Королевские сады на площади Сан-Марко. Реставрационные работы обошлись примерно в 5,8 миллионов евро, более половины от которых составили спонсорские средства.