Хор Грузинской Православной Церкви впервые выступит в Ватикане

Хор Патриаршего кафедрального собора Святой Троицы Грузинской Православной Церкви (ГПЦ) впервые будет петь в Сикстинской капелле Ватикана. Об этом 16 июня сообщила журналистам министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани, сообщает REGNUM.

Министр сообщила, что 40 грузинских певчих выступят в Сикстинской капелле 26 июня. Кроме того, 29 июня Папа Римский Франциск в соборе Святого Петра отслужит праздничную Мессу в честь дня святых Петра и Павла, на которой также будет петь хор ГПЦ.

«И концерт в Сикстинской капелле, и праздничная Месса будут транслироваться в прямом эфире в католическом мире. Это историческое событие», — сказала Тея Цулукиани.

Напомним, в июне 2021 года Ватикан передал в пользование ГПЦ храм Санти-Сильвестро-ай-Монти в Риме.