Habemus Papam! Конклав кардиналов избрал нового Папу Римского

Из трубы на крыше Сикстинской капеллы поднялся белый дым. Это означает, что 267-й Папа Римский избран. Его имя будет объявлено в ближайшее время

В Ватикане завершился конклав, на котором кардиналы Римско-Католической Церкви избрали нового преемника Апостола Петра. Об окончании голосования возвестил белый дым из трубы на крыше Сикстинской капеллы — символ того, что один из кандидатов набрал более двух третей голосов и стал новым Папой.

Имя нового главы Вселенской Церкви официально объявят в ближайшее время с центрального балкона собора Святого Петра. Тогда же станет известно и его папское имя.

Ожидается, что в ближайшие часы новоизбранный Епископ Рима впервые обратится к верующим с благословением Urbi et Orbi — «Граду и миру».

В ближайшие дни будет объявлена ​​дата интронизации нового Святейшего Отца — торжественной Мессы, которая официально положит начало его понтификату. Ожидается, что на церемонию прибудут официальные делегации со всего мира, а также представители других христианских конфессий и религий.

С избранием Папы начинается новая страница в истории Католической Церкви. Мир с нетерпением ждет, каким будет этот новый понтификат и какие приоритеты новый пастырь установит для Церкви в современном мире.