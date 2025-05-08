Habemus Papam! Конклав кардиналов избрал нового Папу Римского

Habemus Papam! Конклав кардиналов избрал нового Папу Римского

Май 08, 2025

Из трубы на крыше Сикстинской капеллы поднялся белый дым. Это означает, что 267-й избран. Его имя будет объявлено в ближайшее время

В Ватикане завершился конклав, на котором кардиналы Римско-Католической Церкви избрали нового преемника Апостола Петра. Об окончании голосования возвестил белый дым из трубы на крыше Сикстинской капеллы — символ того, что один из кандидатов набрал более двух третей голосов и стал новым Папой.

Имя нового главы Вселенской Церкви официально объявят в ближайшее время с центрального балкона собора Святого Петра. Тогда же станет известно и его папское имя.

Ожидается, что в ближайшие часы новоизбранный Епископ Рима впервые обратится к верующим с благословением Urbi et Orbi — «Граду и миру».

В ближайшие дни будет объявлена ​​дата интронизации нового Святейшего Отца — торжественной Мессы, которая официально положит начало его понтификату. Ожидается, что на церемонию прибудут официальные делегации со всего мира, а также представители других христианских конфессий и религий.

С избранием Папы начинается новая страница в истории Католической Церкви. Мир с нетерпением ждет, каким будет этот новый понтификат и какие приоритеты новый пастырь установит для Церкви в современном мире.

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