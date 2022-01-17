Гвинейский кардинал призвал заново христианизировать Европу

Кардинал Робер Сара, бывший митрополит Конкары и бывший префект Конгрегации по делам богослужения и дисциплины таинств, выразил мнение, что ослабление веры и призваний на Старом Континенте происходит вследствие влияния современных технологий и разрушения семьи из-за развода. По его словам, Европа отвернулась от своих корней. Поэтому для пробуждения нужны миссионеры нового типа, передает «Седмица» со ссылкой на издание польских католиков wiara.pl.

Гвинейский кардинал сказал, что он сам чувствует себя одним из миссионеров и напомнил, что в прошлом миссионеры приезжали из Европы, чтобы спасти души африканцев. «Я стал христианином благодаря Европе, у меня есть сыновняя обязанность вернуть Европе то, что она дала мне», – заявил 76-летний иерарх.

По его мнению, основой для того, чтобы Европа снова стала христианской, является ее культура, в том числе — литература и архитектура. Необходимо также, чтобы ее жители снова научились молиться, то есть «чтобы они смогли успокоиться, чтобы слушать Бога, что нелегко, когда нас окружают технологии, не оставляющие нас в покое», сказал кардинал Сара.

Бывший префект Конгрегации по делам богослужения и дисциплины таинств призвал Францию ​​бросить вызов своей традиции светскости государства, разделяющего политику и религию. Он объяснил, что каждый человек – это «единственное лицо, а не с одной стороны верующий, а с другой – гражданин».

Одновременно кардинал Сара заявил, что не видит в исламе угрозы для Европы. Мусульмане, по его мнению, являются примером верности молитве, а те из них, кто применяет насилие, не являются настоящими верующими. «На протяжении веков ислам и христианство сосуществовали в Африке, а радикализация мусульман началась только в 1970-х годах под влиянием Саудовской Аравии», — пояснил кардинал.

Отвечая на вопрос о сексуальном насилии в Католической Церкви, он сказал, что священник, который поступает таким образом, «отходит от своей священнической идентичности», поскольку «его жизнь больше не оживляется верой».

«Он совершает преступления, потому что Бог не присутствует в его жизни. Это не вопрос структуры Церкви. Человек, совершающий подобные преступления, сам несет ответственность за свои действия. Это его следует привлекать к ответственности. Нельзя винить структуру, догмы или доктрину. Доктрина ведет нас к Богу», – сказал кардинал Сара.

Он добавил, что священники должны осознать, какова их роль в лоне Церкви. «Они войдут в Царство Небесное не потому, что говорят: «Господи, Господи». Признать веру – дать Богу место в своем сердце, в своей жизни, в своей деятельности», – подчеркнул гвинейский кардинал.

Отвечая на вопрос о том, что сказать верующим, разочарованным в Церкви, а также тем, кто обеспокоен или напуган ослаблением статуса священства из-за обвинений в сексуальных злоупотреблениях, иерарх советует «смотреть на Иисуса».

« Мы должны смотреть не на человека. Я могу быть бедным священником, потому что я слаб, я потерял свою идентичность. Не мне нужно подражать. Это Иисус является образцом, идеальным образцом, совершенным человеком, — заметил кардинал Сара. — Читаем Его Евангелие. А также молимся».