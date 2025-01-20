Гуманитарный кризис на Гаити: дети в ловушке насилия и бедствий

На Гаити бушует гуманитарный кризис, который мало кто замечает: насилие, голод и массовые перемещения людей становятся частью повседневности, угрожая будущему миллионов детей и взрослых.

«12 января 2010 года стало критической датой в современной истории. Здесь часто говорят: “до или после землетрясения”, — рассказывает Магдалена Боскетти, миссионерка, работающая на Гаити с 2002 года. ‒ Каждая семья в стране столкнулась с горем, ведь у всех жителей Гаити есть близкие или знакомые в столице. Долгие годы столица оставалась центром всей жизни страны, и даже сейчас люди из провинции продолжают стекаться сюда».

Помимо последствий разрушительного землетрясения, тяжесть ситуации усугубляется насилием, которое распространяют преступные группировки. Более 80 процентов территории столицы Порт-о-Пренсе находится под контролем преступных группировок, что вынуждает людей покидать свои дома. Только за последний год более 700 тысяч человек стали вынужденными переселенцами, половина из них — дети.

Перемещённые или разлучённые с семьями дети и подростки особенно уязвимы к насилию, эксплуатации и сексуальным преступлениям. Закрытие более 1000 школ лишает их возможности получить образование.

Эскалация насилия разрушила базовую инфраструктуру и серьёзно усложнила логистику гуманитарных поставок. Блокировка дорог и рост цен затрудняют доставку продовольствия, воды и медицинской помощи для пострадавших.

«Для многих несовершеннолетних, — отмечает Шанталь Сильви Имбо, директор Международной организации по защите детей Save the Children на Гаити, — жизнь в стране стала серией бедствий: от ураганов и землетрясений до нынешнего роста насилия, которое мы наблюдаем. Многие семьи, с которыми мы общались, за последние 15 лет были вынуждены покидать свои дома по восемь, девять и даже десять раз. На данный момент вооружённые группировки превратили Порт-о-Пренс — столицу Гаити — в настоящую тюрьму для детей под открытым небом. В городе нет безопасных мест. Дети не могут ходить в школу, играть на улице или даже покидать свои районы. Будущее от них ускользает. Отчаяние побуждает детей вступать в вооружённые группировки в поисках еды и защиты».

Итальянский фонд «Каритас», работающий на Гаити с 2010 года, продолжает оказывать помощь наиболее уязвимым слоям населения. Сотрудничая с местными партнёрами, «Каритас» предоставляет продовольственную и медицинскую помощь, занимается защитой детей и поддержкой образовательных проектов. В числе основных инициатив — строительство новых школ в регионах, охваченных конфликтами, а также пострадавших от природных катастроф, — чтобы дети могли продолжать обучение в безопасной обстановке.

Магдалена Боскетти восклицает: «Не забывайте о нас!». Она напоминает, что не следует ждать нового бедствия, чтобы вспомнить о Гаити. По её словам, поддержка помогает надеяться на мир, в котором люди, пережив войну, стремятся не только к прекращению насилия, но и к жизни, основанной на уважении человеческого достоинства.



Источник: русская служба Vatican News