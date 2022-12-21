Губернатор Новосибирской области поздравил Владыку Иосифа Верта и всех верующих Преображенской епархии с Рождеством и Новым Годом
Ординарию Преображенской епархии
Римско-Католической Церкви
Епископу Иосифу Верту
Ваше Преосвященство, уважаемый господин Верт!
Сердечно поздравляю Вас, Ваших близких, помощников и верующих епархии со светлым праздником Рождества Христова и Новым годом!
Эти долгожданные праздники всегда создают особое настроение, пробуждают самые светлые чувства и помыслы, с которыми мы связываем надежды на добрые перемены.
Мы всегда стремимся сделать эти праздники по-настоящему тёплыми и светлыми, мечтаем о простых, но очень важных вещах, чтобы были здоровы и счастливы дорогие нам люди, в доме был уют и достаток, дети радовали нас своими успехами, а родители жили долго, в радости и почёте. Пусть все эти мечты сбудутся.
Хотел бы также в год 85-летия Новосибирской области выразить Вам искреннюю признательность и благодарность за плодотворное взаимодействие, активное участие в реализации многих социально значимых проектов, направленных на утверждение гражданского согласия, мира, веротерпимости и стабильности в регионе.
Желаю Вам и всем верующим новосибирских приходов и Преображенской епархии крепости здоровья, праздничного настроения и счастья, благополучия и помощи Божией в добрых делах и начинаниях!
С уважением,
Губернатор Новосибирской области
А. А. Травников
Декабрь 2022
(Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм)
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна