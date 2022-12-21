Губернатор Новосибирской области поздравил Владыку Иосифа Верта и всех верующих Преображенской епархии с Рождеством и Новым Годом

Ординарию Преображенской епархии

Римско-Католической Церкви

Епископу Иосифу Верту

Ваше Преосвященство, уважаемый господин Верт!

Сердечно поздравляю Вас, Ваших близких, помощников и верующих епархии со светлым праздником Рождества Христова и Новым годом!

Эти долгожданные праздники всегда создают особое настроение, пробуждают самые светлые чувства и помыслы, с которыми мы связываем надежды на добрые перемены.

Мы всегда стремимся сделать эти праздники по-настоящему тёплыми и светлыми, мечтаем о простых, но очень важных вещах, чтобы были здоровы и счастливы дорогие нам люди, в доме был уют и достаток, дети радовали нас своими успехами, а родители жили долго, в радости и почёте. Пусть все эти мечты сбудутся.

Хотел бы также в год 85-летия Новосибирской области выразить Вам искреннюю признательность и благодарность за плодотворное взаимодействие, активное участие в реализации многих социально значимых проектов, направленных на утверждение гражданского согласия, мира, веротерпимости и стабильности в регионе.

Желаю Вам и всем верующим новосибирских приходов и Преображенской епархии крепости здоровья, праздничного настроения и счастья, благополучия и помощи Божией в добрых делах и начинаниях!

С уважением,

Губернатор Новосибирской области

А. А. Травников

Декабрь 2022

(Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм)