Губернатор Новосибирской области поздравил Владыку Иосифа Верта и верных Преображенской епархии с Рождеством и Новым 2025 годом

Ординарию Преображенской епархии

Римско-Католической Церкви

Епископу Иосифу Верту

Ваше Преосвященство, уважаемый господин Верт!

Примите мои искренние поздравления с Рождеством Христовым и Новым годом! Эти замечательные и всеми любимые праздники наполняют всех светом добрых надежд, создают атмосферу счастья и предвкушения чуда.

Пусть сказочное Рождество подарит Вам праздничное настроение, радость духовного общения, счастье и благополучие, а наступающий год будет для Вас удачным и плодотворным, периодом Богоугодных достижений и успехов!

Желаю крепкого здоровья и духовных радостей Вам и Вашим близким, успехов в Архипастырских трудах, всего самого доброго и светлого!

С уважением,

Губернатор Новосибирской области

Андрей Травников

Декабрь 2024

(фото: пресс-служба Правительства НСО)