Губернатор Новосибирской области поздравил Владыку Иосифа Верта и верных Преображенской епархии с Рождеством и Новым 2025 годом

Губернатор Новосибирской области поздравил Владыку Иосифа Верта и верных Преображенской епархии с Рождеством и Новым 2025 годом

Декабрь 24, 2024

Ординарию Преображенской епархии
Римско-Католической Церкви
Епископу Иосифу Верту

 

Ваше Преосвященство, уважаемый господин Верт!

Примите мои искренние с Рождеством Христовым и Новым годом! Эти замечательные и всеми любимые праздники наполняют всех светом добрых надежд, создают атмосферу счастья и предвкушения чуда.

Пусть сказочное подарит Вам праздничное настроение, радость духовного общения, счастье и благополучие, а наступающий год будет для Вас удачным и плодотворным, периодом Богоугодных достижений и успехов!

Желаю крепкого здоровья и духовных радостей Вам и Вашим близким, успехов в Архипастырских трудах, всего самого доброго и светлого!

 

С уважением,
Губернатор Новосибирской области

Декабрь 2024

(фото: пресс-служба Правительства НСО)

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