Губернатор Новосибирской области поздравил Владыку Иосифа Верта и верных Преображенской епархии с Рождеством и Новым 2025 годом
Ординарию Преображенской епархии
Римско-Католической Церкви
Епископу Иосифу Верту
Ваше Преосвященство, уважаемый господин Верт!
Примите мои искренние поздравления с Рождеством Христовым и Новым годом! Эти замечательные и всеми любимые праздники наполняют всех светом добрых надежд, создают атмосферу счастья и предвкушения чуда.
Пусть сказочное Рождество подарит Вам праздничное настроение, радость духовного общения, счастье и благополучие, а наступающий год будет для Вас удачным и плодотворным, периодом Богоугодных достижений и успехов!
Желаю крепкого здоровья и духовных радостей Вам и Вашим близким, успехов в Архипастырских трудах, всего самого доброго и светлого!
С уважением,
Губернатор Новосибирской области
Андрей Травников
Декабрь 2024
(фото: пресс-служба Правительства НСО)
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