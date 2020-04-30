Грандиозную выставку Рафаэля обещают возобновить в Риме

Главное событие Года Рафаэля — выставка гения эпохи Возрождения в Скудерие дель Квиринале в Риме открылась 5 марта и, проработав всего три дня, была закрыта из-за пандемии коронавируса задолго до официальной даты завершения, 2 июня. За три дня на ней побывало 6 тысяч человек, и уже было куплено 77 тысяч билетов. Теперь встал вопрос, возмещать ли их стоимость или продлить срок действия, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на The Art Newspaper Russia.

Как написала итальянская газета La Repubblica, организаторы выставки работают над возможностью ее продолжения. В 500-летнюю годовщину со дня смерти Рафаэля, 6 апреля, президент Италии Серджо Маттарелла сказал: «Мы надеемся, что выставка распахнет свои двери как можно скорее, чтобы дух Ренессанса, которым проникнуто неподражаемое искусство Рафаэля, дал бы энергию для перезапуска Италии и Европы».

Марио де Симоне, президент компании Ales, занимавшейся организацией выставки, рассказал, что они надеялись вновь открыться как можно скорее, однако кураторам необходимо было связаться с большим числом иностранных музеев, предоставивших экспонаты, для официального продления срока их показа. «Однако мы встретили чувство солидарности со стороны всех итальянских и иностранных учреждений в отношении проекта в Скудерие дель Квиринале», — добавил он. Сообщается, что открытие выставки возможно после 6 июня.

Ситуация облегчается тем, что выставка просто была законсервирована — экспонаты не успели разъехаться «по домам» из Италии, в том числе из-за приостановки авиасообщения. Сотрудники Скудерие дель Квиринале подчеркивают, что графика, которая имеет свои особенности экспонирования, была немедленно снята со стен и помещена в темное хранение, что позволит повесить ее вновь, когда выставка откроется.

Двести произведений Рафаэля для показа в Скудерие дель Квиринале предоставили Галерея Уффици, Музеи Ватикана, Музей Каподимонте и Национальный археологический музей в Неаполе, Лувр, Прадо, Альбертина, Национальная галерея и Королевская коллекция в Лондоне, Музей Ашмола в Оксфорде, Национальная художественная галерея в Вашингтоне и другие музеи.