Госсекретарь Ватикана заявил, что отношения с РПЦ осложнились, но каналы для диалога остаются

Последние события вокруг Украины осложнили отношения между Римско-Католической и Русской Православной Церквями, но каналы для диалога сохраняются. Об этом заявил в минувшую пятницу журналистам государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

«Все мы в курсе последних событий, о решении Папы Римского Франциска не встречаться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, надо признать, это непростой момент. Но это не означает, что мы на нулевом уровне или на точке заморозки отношений между Католической и Православной Церквями. Каналы остаются, попытки диалога продолжаются, хотя все стало сложнее в свете происходящего», — приводит агентство слова кардинала Паролина.

Говоря о ситуации на Украине, иерарх заявил, что Ватикан по-прежнему готов сделать все возможное, чтобы убедить обе стороны — Киев и Москву — в необходимости достижения урегулирования путем переговоров.

Также СМИ отмечают, что на текущей неделе секретарь Святейшего Престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер собирается посетить Киев.