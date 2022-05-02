Госсекретарь Ватикана призвал к новой «Хельсинской конференции» по Украине — СМИ

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил о необходимости созыва нового международного совещания для урегулирования украинского кризиса по примеру «Хельсинской конференции» и указал, что поставки оружия Киеву представляют собой «слабый ответ» на происходящее, призвав к «сильному ответу» в виде переговоров.

«Сегодня необходима новая Хельсинская конференция», — заявил он в пятницу, 29 апреля 2022 г., в ходе публичного мероприятия в Ватикане, напомнив о подписании в 1975 году исторического Хельсинкского Заключительного акта.

«Во время этого Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе Восток и Запад объединились на пути разрядки», — сказал госсекретарь, отметив позитивную роль, которую тогда сыграл Святейший Престол. «Мир — в интересах народов, международная безопасность — в интересах всех», — подчеркнул он. В этой связи кардинал призвал «усилить участие международных организаций, а также найти большие возможности для европейской инициативы».

Подтвердив право любой страны на защиту своей территории, кардинал Паролин назвал «слабым ответом» решение ряда стран Запада осуществлять поставки оружия на Украину. «Да, оружие — это слабый, а не сильный ответ. Сильный ответ — это ответ, который, пытаясь вовлечь всех, предусматривает инициативы в соответствии с планом мира, то есть инициативы по прекращению боевых действий, достижению решения путем переговоров, обдумыванию возможного будущего сосуществования на нашем Старом континенте».

Он подчеркнул, что альтернатив переговорам не существует. «Необходимо продолжать делать предложения, прежде всего, чтобы прекратить боевые действия…, вернуться к переговорам», — сказал кардинал.

По мнению кардинала Паролина, эти переговоры обязательно нужно вести «без предварительных условий». «Переговоры всегда предполагают компромисс. Жесткие позиции не приводят к решениям. Надеюсь, что еще есть воля, чтобы вместе прийти к решению», — отметил госсекретарь Ватикана.

Ранее за Хельсинкскую конференцию выступил президент Италии Серджио Матарелла. «Хельсинки, а не Ялта: мы хотим диалога, а не демонстрации силы между великими державами, которые должны понимать, что они становятся все менее великими», — сказал он.

1 августа 1975 года, в период «разрядки», были подписаны Хельсинкские соглашения, подписание состоялось по итогам работы Совещания по безопасности и сотрудничества в Европе (позднее — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ). Их подписали СССР, США и все европейские страны.

Соглашения закрепляли принцип нерушимости европейских границ, недопущение любого применения силы и любого вмешательства во внутренние дела государств, уважение прав человека.



Источники: РИА «Новости» и РБК