Госсекретарь Ватикана посетил Швейцарию

Кардинал Пьетро Паролин посетил Швейцарию, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Святейшим Престолом и этой страной. Поездка состоялась по приглашению властей Швейцарии, пишет Vatican News.

7 ноября 2021 года государственный секретарь Святейшего Престола возглавил Св. Мессу в бенедиктинском святилище в Айнзидельне, известном своей чудотворной иконой Богородицы. Затем высокий иерерх посетил еще одну важную святыню в Швейцарии — горный городок Флюели-Ранфт, связанный с жизнью святого Николая из Флюэ (или брата Клауса), небесного покровителя страны.

8 ноября кардинал Паролин принял участие в конференции по истории в Университете Фрибурга, посвященной анализу дипломатических отношений между Апостольской Столицей и Швейцарией. В научной встрече также принял участие вице-президент и министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

Несмотря на то, что дипломатическим отношениям между Ватиканом и Швейцарией всего 100 лет, с 1586 по 1873 год в этой стране находился папский представитель. Затем на протяжении почти полувека отношения были прерваны и возобновились только в 1920 году. Нунциатура была открыта в Берне, но швейцарский представитель при Св. Престоле был назначен только в 1991 году. У него до сих пор нет резиденции в Риме, а его постоянное место жительства — столица Словении город Любляна.

(На фото — кардинал Пьетро Паролин и вице-президент Швейцарии Игнасио Кассис)