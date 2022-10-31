Госсекретарь Ватикана: «Женщины могли бы предотвратить многие катастрофические решения»

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин выступил в парижской резиденции ЮНЕСКО на двухдневной конференции, организованной фондом Caritas Internationalis на тему женского лидерства: по словам кардинала, в общественной жизни оно возможно лишь благодаря качественному и инклюзивному образованию. Передает русская служба Vatican News.

В последнем докладе ЮНЕСКО по образованию в гендерных вопросах, подчеркнул госсекретарь, очевидно намерение навязать силой «единственную и негибкую позицию, в конечном итоге нетерпимую к любой иной антропологической парадигме, включая ту, которая предлагается в католических школах». Поэтому Святейший Престол с тревогой констатирует, что некоторые идеологические течения под предлогом «ответа на определённые, иногда понятные стремления» на самом деле приводят к деградации самого понимания женщин и их прав.

Представитель Ватикана призвал государства к «смелым инвестициям, чтобы обратить вспять постыдное и асимметричное соотношение между государственными расходами на образование и средствами, выделяемыми на вооружение», а также к решительному и целостному вниманию к сложным и болезненным ситуациям, в которых оказались миллионы девочек и женщин. Такой радикальный подход необходим для избежания «пустого упражнения в риторике», когда не до конца осознаётся первостепенная важность образования – «основного способа сознательного решения проблемы структурного неравенства, подрывающего гражданское сосуществование», что также проявляется в гендерном разрыве, который всё ещё имеет место во многих странах.

Инклюзивность, подчеркивает госсекретарь, должна «быть готова соединить все компоненты общества, чтобы предложить креативные и ответственные пути взросления, соответствующие достоинству женщин». Девушки, которые могут беспрепятственно учиться, а не вынуждены – как это происходит во многих регионах – бросать школу, вряд ли станут невестами и матерями в возрасте, когда они «физически и эмоционально к этому не готовы», со всеми физическими и социальными последствиями этой преждевременности. Таков первый аспект инклюзивного образования, которое должно быть также «качественным», не связанным с социальным престижем, способным обеспечить критическое мышление и оценку модели развития, производства и потребления. Такое образование предлагает критерии социальной справедливости, направленные на помощь самым слабым и беззащитным перед лицом беззакония и расточительства.

Государственный секретарь Ватикана подчеркнул «ценность женственности как дара человечеству»: она заключается – «вопреки определённому феминистскому дискурсу, претендующему на личную выгоду» – в глубокой интуиции женщин, когда «лучшая часть их жизни направлена на пробуждение других людей, их развитие и защиту». Женщины, подчеркнул госсекретарь, способны воспринимать реальность уникальным образом: они умеют противостоять невзгодам, делая жизнь возможной даже в экстремальных ситуациях, «крепко держась за будущее».

«Многих катастрофических решений можно было бы избежать, если бы женщины принимали непосредственное участие в принятии решений. Женщины дарят заботу и жизнь миру: они сами являются путем к миру. По этой причине мы вновь заявили о необходимости защищать их достоинство и повышать их социальный статус как равноправных членов семьи и общества». Их вклад обогащает связь между людьми и ценность духовных принципов, начиная с повседневных отношений, так что общество во многом обязано женщинам и их трудам, особенно в сфере образования. Католическая Церковь, по словам кардинала, признаёт «задержки и недостатки», которые даже в её лоне привели к дискриминации женщин из-за «мужского шовинистического менталитета»; однако сегодня женщины «постепенно вовлекаются в коллегиальные и руководящие органы Римской Курии и Вселенской Церкви, вплоть до того, что они занимают ответственные посты, которые раньше предназначались для клириков». Разумеется, подчеркнул кардинал, речь идёт не о «перераспределении ролей», а, скорее, о «должном понимании, каким образом предоставить место женской самобытности, чтобы обогатить Церковь более значимым и решительным образом».