Госсекретарь США встретится с патриархами Варфоломеем I и Илией II

Вашингтон, 11 ноября. Государственный секретарь США Майк Помпео намерен встретиться с предстоятелем Константинопольской Православной Церкви Вселенским Патриархом Варфоломеем I и Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II, сообщает СПЖ со ссылкой на греческое издание «Ромфея».

13 ноября Помпео начнет десятидневный рабочий визит по странам-союзницам США в Европе, на Ближнем Востоке и Кавказе.

По сообщению СМИ в Турции глава Госдепа встретится с Патриархом Варфоломеем, чтобы обсудить с ним «вопросы, представляющие религиозный интерес в Турции и регионе, и продвинуть твердую позицию (Соединенных Штатов Америки – ред.) в отношении свободы вероисповедания во всем мире».

После Турции Помпео отправится в Тбилиси, где он также встретится с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II. Кроме того, в планы Помпео входит посещение таких стран, как Израиль, Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ.