Госсекретарь США встретился с Патриархом Грузии Илией II

18 ноября 2020 года Государственный секретарь США Майк Помпео встретился с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.

Госсекретарь США был рад встрече с предстоятелем Грузинской Православной Церкви, сообщает официальный сайт Посольства США в этой стране. В ходе встречи была рассмотрена «важная роль Грузии в продвижении и защите свободы вероисповедания во всем мире».

Накануне визита в Тбилиси глава Госдепа в рамках официального турне посетил в Стамбуле Константинопольский Патриархат. В турецком городе Помпео встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем I. Согласно пресс-релизу Константинопольской Православной Церкви госсекретарь США и Его Святейшество обсудили вопросы фундаментальных прав и религиозных свобод.