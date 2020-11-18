Госсекретарь США Майк Помео: Константинопольский патриархат – лидер православного мира

Находящийся с визитом в Турции госсекретарь США Майк Помпео посетил 17 ноября центр Константинопольского патриархата – церковь св. Георгия в Фанаре, и встретился с Патриархом Варфоломеем. Об этом сообщает Благовест-инфо.

«Для меня честь встретиться с Его Святейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем I, – написал Помпео в Twitter по результатам встречи. – Как лидер православного мира, Вселенский патриархат – ключевой партнер в нашей продолжающейся борьбе за религиозную свободу во всем мире».

Как пишет сайт Orthodox Times, с 13 по 23 ноября Помпео совершает тур по семи странам Европы и Ближнего Востока. Поездка посвящена вопросам религиозной свободы. Во многих из посещаемых стран Помпео проводит встречи с государственными лидерами, однако в Турции он не будет встречаться ни с президентом Эрдоганом, ни с другими чиновниками страны. Помимо Фанара, программа визита Помпео в Стамбул включает посещение мечети Рустема-паши и встречу в апостольским нунцием в Турции архиепископом Полом Расселом, сообщает Ahval News.

Накануне визита Помпео в Фанар было объявлено, что госсекретарь планирует обсудить с Патриархом «религиозные проблемы Турции и региона» и заверить его в «твердой позиции» США по вопросам религиозной свободы.

Эти заявления вызвали недовольство турецких властей. МИД Турции осудил приезд Помпео, призвав американскую администрацию «обратить внимание на нарушения прав человека в собственной стране: расизм, исламофобию и преступления на почве ненависти».

Во время встречи Майка Помпео с Патриархом Варфоломеем, длившейся более часа, стороны обсудили положение греческой диаспоры и православной общины США, а также межправославные отношения в мире. Также темой обсуждения стали экологические инициативы Константинопольского патриархата и межрелигиозный диалог. В беседе Патриарх Варфоломей также говорил о важности защиты христиан Ближнего Востока.