Госсекретарь США вновь призывает Минск пустить в страну главу белорусских католиков

Властям Белоруссии следует пересмотреть решение о запрете на въезд на свою территорию архиепископу Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу, заявил во вторник глава госдепа США Майк Помпео.

«Более 40 дней прошло с тех пор, как белорусские власти запретили своему согражданину, католическому архиепископу Кондрусевичу, вернуться в страну, на основании ложного представления о том, что религиозные лидеры не должны публично оспаривать несправедливость, – говорится в заявлении Помпео. – Такие действия являются несправедливостью и оскорблением религиозной свободы».

Майк Помпео отметил, что «вера – это не просто личное дело».

«Я призываю белорусское правительство исправить эту ошибку и позволить лидеру Римско-католической церкви в Беларуси вернуться в свою страну», – подчеркнул Госсекретарь США.

В начале сентября глава американского госдепа уже обращался к Минску с подобным призывом.

Как сообщалось, митрополиту Минско-Могилевскому, председателю Конференции католических епископов в Белоруссии Тадеушу Кондрусевичу отказали во въезде в республику из Польши без объяснения причин. Монс. Кондрусевич является гражданином Белоруссии.

31 августа архиепископа Тадеуша Кондрусевича пограничники не пустили на территорию республики. Впоследствии власти пояснили, что это произошло из-за признания его паспорта гражданина Беларуси недействительным.

По материалам Интерфакса и Благовест-инфо