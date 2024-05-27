«Господи! я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел» (Лк.9:57). Памяти епископа Александра Хиры

В Караганде каждый день перед началом или после богослужения у могил пастырей Александра Хиры и Владислава Буковинского, чьи останки покоятся в храме святого Иосифа, можно заметить молящихся людей. В основном это те верующие, которым посчастливилось лично знать их еще при жизни.

Храм святого Иосифа в Караганде — награда за сохранение веры в подполье, за крепкую общину, за единство немецких, польских, украинских и литовских христиан. Этот храм был построен по инициативе литовского священника Альбиноса Думбляускаса (который стал первым настоятелем этого храма) и епископа Александра Хиры. Между прочим, только на освящении этого храма люди узнали о высоком сане патера Александра.

Шандор Хира родился в Закарпатье в 1897 году. Учился в Риме, был ректором Семинарии в Ужгороде, где преподавал латынь и Каноническое Право. В 1943 г. Папа Пий XII назначает его Папским Прелатом, а в 1945 г., в тайне даже от самых близких родственников, епископ Теодор Ромжа рукополагает о. Александра во епископы с правом наследства Ужгородской кафедры.

После ареста в 1949 году и отбывания заключения в исправительных лагерях Сибири епископ Александр в течении 29 лет жил в Караганде. Все верующие обращались к отцу Александру просто как к священнику, так как никто не знал, что он был епископом.

Преосвященный Александр Хира отошёл ко Господу 26 мая 1983 года. Отпевали епископа в карагандинском храме святого Иосифа, освященном им же совсем недавно.



Документальный фильм из архива ТВ «Кана»: