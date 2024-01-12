«Господи, я люблю Тебя…» В Москве пройдет вечер памяти Папы Бенедикта XVI

17 января в Культурном центре “Покровские ворота” в Москве состоится вечер памяти Йозефа Ратцингера, в рамках которого пройдет презентация нового издания его знаменитой книги “Иисус из Назарета” с показом видеоматериалов о самом Бенедикте XVI и актерским чтением некоторых фрагментов из этого произведения.

«У истоков христианского бытия лежит не какое-то этическое решение, либо великая идея, – скорее это встреча с неким событием, с Личностью, которая, открывая жизни новый горизонт, тем самым указывает ей решающее направление».

Эти слова Папы Бенедикта XVI (из энциклики «Deus caritas est») приоткрывают нам глубины его любви ко Христу. Отсюда рождается и его трилогия «Иисус из Назарета», теперь изданная на русском языке в одном томе, где исключительное богословское знание автора соединяется с его удивительным детским сердцем.

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На вечере выступят: Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци, Апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни Д’Аниелло, председатель ОВЦС Московского Патриархат митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), личный секретарь Папы Бенедикта XVI архиепископ Георг Генсвайн, посол России в Ватикане в 2013-2023 гг. Александр Алексеевич Авдеев, составитель итальянского издания «Полного собрания сочинений» Папы Бенедикта XVI профессор Пьерлука Адзаро.