Госдума приняла закон о переаттестации в РФ духовенства, обучавшегося за рубежом
Госдума в среду приняла в третьем, окончательном, чтении закон, предусматривающий аттестацию или дополнительное образование в РФ для священнослужителей, обучавшихся ранее за рубежом и впервые приступающих к совершению богослужений в России.
Закон после внесения был доработан, отметил председатель профильного комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
«С учетом поправок закон предусматривает, что священнослужители и религиозный персонал, прошедшие обучение за рубежом и впервые приступающие к совершению богослужений, других религиозных обрядов, к миссионерской или преподавательской деятельности на территории РФ, до начала совершения богослужений, должны получить дополнительное профессиональное образование в сфере основ государственно-конфессиональных отношений в РФ», — сказал Гаврилов в комментарии «Интерфаксу».
По его словам, это можно будет сделать в духовных образовательных организациях или в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования РФ.
Они также должны будут пройти аттестацию в руководящем органе зарегистрированной на территории РФ централизованной религиозной организации соответствующей конфессиональной принадлежности, отметил глава комитета.
Таким образом, будут освобождены от получения дополнительного профобразования и прохождения аттестации те священнослужители, получившие иностранное духовное образование, которые в настоящее время уже осуществляют религиозную деятельность, сообщил Гаврилов.
Не потребуется переаттестация и священнослужителям, приезжающим в Россию для совершения разовых богослужений, лекций, если они не являются членами именно российских религиозных организаций, пояснил глава комитета.
Кроме того, как сообщил Гаврилов, поправки предусматривают, что общественным организациям и общественным движениям будет разрешено использовать в своих наименованиях указание на религиозную принадлежность на основании письменного согласования с централизованной религиозной организацией соответствующей конфессии.
В пояснительной записке говорится, что принятие поправок позволит «не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию».
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