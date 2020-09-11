Голова птицы, тело змеи и рыбий хвост: в древнем храме Переславля-Залесского обнаружили граффити фантастического существа

Редкое граффити XII века обнаружили археологи в одном из древнейших храмов домонгольского периода — Спасо-Преображенском соборе в Переславле-Залесском. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Пресс-службу Института археологии РАН.

«Перед нами редчайший пример изображения фантастических существ, по преданиям обитавших в дальних странах. Подобные изображения есть в западноевропейских миниатюрах средневекового времени, но на Руси они не были широко известны. Рисунок может также представлять собой аллегорию борьбы добра со злом», — рассказал журналистам в четверг руководитель отряда, член-корреспондент РАН Владимир Седов.

Фигура бегущего человека, левой рукой поднимающего над головой существо с головой птицы, телом змеи и рыбьим хвостом, расположена в правой части граффити.

Слева от рисунка и под ним находится текст, в конце которого прочитываются слова «но не всем ладно. Игнат писал».

Фразе предшествует загадочная последовательность из пяти букв, которую невозможно истолковать как записанный обычным образом славянский текст, добавил ученый.

Изображение человека с фантастическим животным и надписью было обнаружено на белокаменном блоке высотой около 30 сантиметров и длиной около 50 сантиметров, центральную часть которого занимает изображение крестов. Надпись, которая находится слева от рисунка и под ним, еще не прочитана. Граффити обнаружены и на соседних белокаменных блоках: на блоке, находящемся справа, нанесены автограф «Лазорь писал» и сокращенные названия дней недели, и еще на одном блоке изображены кресты, вероятно, погребальные. Эти надписи, как и первая, датируются XII веком.



«Аналогия такой надписи есть в церкви Спаса на Нередице в Новгороде. Новые тексты существенным образом дополняют массив древнерусских граффити, открытых на фасадах Спасо-Преображенского собора в 2015 году, из которых наиболее известна надпись с перечислением убийц Андрея Боголюбского», — сообщил Седов.

Спасо-Преображенский собор Переславля-Залесского имеет сложную строительную историю: сооруженный по заказу князя Юрия Долгорукого в середине XII века, он неоднократно перестраивался, подвергался ремонту и реставрации.