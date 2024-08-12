Годовщина бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Молитва Папы

Годовщина бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Молитва Папы

Август 12, 2024

После чтения молитвы «» 11 августа Папа вновь призвал к миру в странах, охваченных войной, и молился о жертвах крушения пассажирского самолета в Бразилии.

«Давайте продолжим усердно молиться о мире, особенно в многострадальной Украине, на Ближнем Востоке, в Палестине, Израиле, Судане и Мьянме», – призвал Епископ Рима.

Приветствуя паломников на площади Святого Петра, Святейший Отец напомнил о годовщине атомной бомбардировки Хиросимы и в конце Второй мировой войны и призвал молиться о жертвах тех событий и всех войн.

также помолился о жертвах авиакатастрофы, произошедшей в пятницу в бразильском штате Сан-Паулу, в результате которой погибли 62 человека, находившихся на борту.


Источник: русская служба Vatican News

(На фото — облако от атомного взрыва над городом Нагасаки)

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