Годовщина бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Молитва Папы

После чтения молитвы «Ангел Господень» 11 августа Папа вновь призвал к миру в странах, охваченных войной, и молился о жертвах крушения пассажирского самолета в Бразилии.

«Давайте продолжим усердно молиться о мире, особенно в многострадальной Украине, на Ближнем Востоке, в Палестине, Израиле, Судане и Мьянме», – призвал Епископ Рима.

Приветствуя паломников на площади Святого Петра, Святейший Отец напомнил о годовщине атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в конце Второй мировой войны и призвал молиться о жертвах тех событий и всех войн.

Папа Франциск также помолился о жертвах авиакатастрофы, произошедшей в пятницу в бразильском штате Сан-Паулу, в результате которой погибли 62 человека, находившихся на борту.



Источник: русская служба Vatican News

(На фото — облако от атомного взрыва над городом Нагасаки)