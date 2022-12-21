Главой МИД Беларуси стал бывший посол при Ватикане

Министром иностранных дел Беларуси стал Сергей Алейник – неделю назад он занял этот пост вместо скончавшегося Владимира Макея. Новый министр Сергей Алейник ранее работал послом Беларуси в Великобритании и послом при Святейшем Престоле по совместительству, был заместителем министра, передает katolik.life.

Алейник работал при Ватикане около 15 лет, за это время не раз встречался с Папой Римским Франциском и государственным секретарем кардиналом Пьетро Паралином. Последний раз, по официальным сообщениям, Алейник был в Ватикане 10 января 2022 года.

Тогда он в качестве заместителя главы МИД Беларуси принял участие в торжественной новогодней аудиенции Папы Франциска для дипломатического корпуса, аккредитованного при Святейшем Престоле.

После аудиенции состоялись переговоры дипломата с кардиналом Пьетро Паралином. «Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействие в рамках международных организаций, а также совместные усилия по укреплению межконфессионального диалога», сообщало МИД.