Главный редактор Vatican News о шестой годовщине понтификата Папы Франциска

Папа Франциск жил и живёт насыщенным временем посреди путешествий и Синодов. Шестой год его понтификата был отмечен раной злоупотреблений и страданиями из-за некоторых внутренних нападок: его ответом стал призыв вернуться к сердцу веры, пишет в колонке главного редактора «Vatican News» Андреа Торниелли.

Шестая годовщина избрания (13 марта 2013 г.) стала для Папы Франциска годом, наполненным важными международными поездками, отмеченным в начале и в конце двумя «синодальными» событиями: Встречей по защите несовершеннолетних, которая состоялась в феврале этого года в Ватикане с участием президентов епископских конференций всего мира, и специальным Синодом на тему Амазонии, который пройдёт в октябре в Ватикане. Важным событием стала недавняя поездка в Объединённые Арабские Эмираты, во время которой Епископ Рима подписал совместную декларацию с верховным имамом Аль-Азхара. Ожидается, что этот документ приведёт к результатам в области свободы вероисповедания. Тема экуменизма будет превалировать в следующих поездках в Болгарию и Румынию, а желаемая, но пока ещё официально не утверждённая поездка в Японию, поможет напомнить о разрушениях, вызванных ядерным оружием, и станет предупреждением для настоящего и будущего человечества, которое переживает «третью мировую войну по частям», о чём нередко говорит Папа Франциск.

Оглядываясь на минувший год, нельзя не заметить скандала насилия и внутренних разногласий, которые в августе прошлого года – именно тогда, когда Папа Франциск совершал Евхаристию с тысячами семей в Дублине, утверждая красоту и ценность христианского брака, – побудили бывшего нунция Карло Марию Вигано публично просить об отставке Папы Римского по причине отношения к делу МакКаррика. Столкнувшись с подобной ситуацией, Епископ Рима обратился с просьбой ко всем верующим мира ежедневно молиться Святым Розарием в течение всего следующего Богородичного месяца, октября 2018 года, дабы сплотиться «в единстве и покаянии как Народ Божий, моля Пресвятую Матерь Божью и святого Архангела Михаила защитить Церковь от дьявола, который всегда стремится отделить нас от Бога и внести раскол между нами». Такая подробная просьба беспрецедентна в новейшей истории Церкви. Своими словами и призывом к Народу Божьему молиться о единстве Церкви Папа Франциск дал понять всю серьёзность ситуации и в то же время выразил христианское осознание того, что не существует никаких человеческих средств, которые могли бы обеспечить выход из сложившейся ситуации.

Папа ещё раз напомнил: Церковь не состоит из супергероев (и даже из суперпап) и она не идёт вперед благодаря собственным человеческим ресурсам или стратегиям. Папа Франциск знает, что в мире присутствует лукавый, что первородный грех существует, и что для нашего спасения мы нуждаемся в помощи свыше. Напоминание об этом не означает ослабления личной ответственности отдельных лиц, а также ответственности самого учреждения, — это означает поместить произошедшее в реальный контекст. «С этой просьбой о заступничестве, – говорилось в ватиканском сообщении с просьбой Папы Франциска о Святом Розарии в октябре прошлого года, – Святейший Отец призывает верующих всего мира молиться, дабы Пресвятая Богородица укрыла Церковь под своим покровом, дабы защитила её от козней лукавого, великого обвинителя, и в то же время помогла ей ещё более осознать злоупотребления и ошибки, совершённые в настоящем и прошлом». В настоящем и в прошлом, — потому что было бы ошибкой «сваливать» вину на тех, кто был раньше нас, и представлять себя «чистыми». Также и в наши дни Церковь должна просить Кого-то Другого освободить её от зла. Об этом жизненном факте Папа Франциск постоянно напоминает в духе своих предшественников.

Церковь не избавляет себя от зла, которое мучит её. Также от ужасной бездны сексуального насилия со стороны духовенства и монашествующих нельзя вырваться ни силой процессов самоочищения, ни доверием тому, кто возложил на себя роль очистителя. Всё более эффективные нормы, ответственность и прозрачность нужны, более того – они крайне необходимы, но их никогда не будет достаточно. Потому что Церковь, как напоминает нам сегодня Папа Франциск, не может быть самодостаточной; она свидетельствует о Евангелии многим израненным людям нашего времени именно потому, что она тоже признает себя нищей, взывающей об исцелении, нуждающейся в милосердии и прощении от своего Господа. Пожалуй, ещё никогда Папа Франциск, – называющий себя «прощённым грешником», следуя учительству Отцов Церкви и своего непосредственного предшественника Бенедикта XVI, – не давал свидетельства столь существенного и злободневного факта христианской веры так, как в неспокойном прошедшем году, на шестой год своего понтификата.