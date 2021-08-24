Главный астроном Ватикана: от необходимости покидания Земли нам не уйти

Для директора Ватиканской обсерватории в Кастель-Гандольфо брата Гая Консолманьо, SJ, увлечение тайнами Вселенной имеет, среди прочего, глубокое духовное измерение.

«Люди испытывают голод не только физически, но и духовно. Человек живет не хлебом единым. Красота, которую мы находим в звездах, — это не просто внешняя красота. Она говорит о тоске в наших душах», — сказал ученый в интервью зальцбургскому католическому еженедельнику Rupertusblatt.

Для американского иезуита изучение Вселенной и вера в Бога не исключают друг друга: «Мы находим Бога во Вселенной, в её порядке и красоте», но я нахожу Его и в себе; Он сам подталкивает меня искать и искать Его». Однако Консолманьо исключил возможность того, что когда-либо наука докажет существование Бога, поскольку «это не её работа». Бог, Которого можно было бы объяснить с научной точки зрения, был бы меньше самой науки — и поэтому не был бы Богом, в Которого мы верим», — сказал исследователь.

Главный астроном Ватикана считает серьезной проблемой сегодняшнее расширение экономического использования космоса человеком. «Что касается космоса, то здесь нет постоянных законов, приемлемых для всех. Миллиардеры запускают спутники в космос, что мешает другим делать научные выводы из наблюдений за небом, — сказал он. По его мнению, осознание необходимости международных правил для работы в космосе возникнет только тогда, когда произойдут первые серьезные аварии, вызванные растущим хаосом и космическим мусором.

Ученый также предостерёг от наивных представлений, будто можно уйти от своих проблем, покинув Землю.

На вопрос, есть ли в космосе другие разумные существа, бр. Консолманьо ответил: «У меня нет таких данных, поэтому у меня нет причин верить в это или нет. Но я думаю, что их стоит поискать. Мы можем быть, а можем и не быть уникальными во Вселенной».

Он объяснил, что физические законы, применимые к Земле, применимы и к другим планетам. Кроме того, можно предположить, что «закон добра и зла действует и вне Земли». Свобода воли — это экзистенциальный компонент человеческой души. Она принимает или отвергает отношения с Богом — последнее мы называем грехом. «Таким образом, если другой разумный вид также имеет свободную волю и может разорвать отношения с Творцом, то он нуждается в спасении так же, как и мы», — заметил монах-ученый.

Иезуит назвал долгосрочность своих проектов преимуществом Ватиканской обсерватории. Это невозможно в других местах, где результаты должны быть представлены не позднее, чем через три года. «Полученные нами данные и выводы часто оказывались очень важными для других ученых и организаций», — признался астроном.

Гай Дж. Консолманьо родился в 1952 году в Детройте. Учился в Массачусетском технологическом институте и получил докторскую степень в Университете Аризоны. Он работал в ряде исследовательских институтов, в том числе в «Корпусе мира» (Peace Corps) в Кении. В 1989 году он вступил в Общество Иисуса. С 1993 года работает в Ватиканской астрономической обсерватории (Specula Vaticana). Его вклад в астрономические исследования отмечен многочисленными наградами.



По материалам Vatican News