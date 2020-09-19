Главному храму Епархии Святого Иосифа в Иркутске исполнилось 20 лет!

6 сентября 2020 года торжественной Святой Мессой католики города Иркутска отметили 20-летний юбилей со дня освящения Кафедрального собора Непорочного Сердца Божией Матери.

Эту радость с ними разделили все верные Римско-Католической Епархии Святого Иосифа, как и все друзья католической общины в Восточной Сибири, Забайкалье и на Дальнем Востоке, коих совсем немало.

В ходе богослужения его участники вспомнили и о тех, кто в свое время был причастен к возведению храма. Однако, как сообщил местному информационному изданию настоятель собора отец Владимир Сек, в связи с продолжающейся пандемией COVID-19 празднование юбилея носило достаточно скромный характер.

Вот что рассказали о празднике сами «виновники торжества»:

В этом году мы отмечаем 20-ю годовщину освящения нашего Кафедрального собора в Иркутске. 8 сентября 2000 года он был освящен в честь Непорочного Сердца Божьей Матери. Сегодняшний праздник объединяет нас – живую Церковь.

Двадцать лет назад, в торжество Рождества Пресвятой Богородицы, прозвучали слова молитвы освящения, которые навсегда изменили это место и сделали его посвященным Богу.

Это событие является призывом к молитве и нашему участию в Священной Литургии. Пусть это здание, которое было благословлено, чтобы стать местом молитвы, и при этом являющееся сердцем Епархии Святого Иосифа, будет для нас символом духовного единства.

Вот так прошло празднование 20-летия со дня освящения нашего собора. Может быть, не настолько торжественно, как хотелось бы и планировалось до начала эпидемии, но тепло и по-семейному уютно. По случаю Года Матери Слова Божия ординарий нашей епархии епископ Кирилл Климович провел чин интронизации иконы Пресвятой Девы Марии – Матери Слова Божия. Заодно Владыка освятил учебные принадлежности и благословил студентов и школьников на новый учебный год.

Напомним, что историческое здание католического храма в Иркутске так и не было возвращено Церкви, вплоть до настоящего времени в нем располагается филармония и проходят концерты органной музыки.

8 декабря 1998 г. Администрацией Иркутска был передан католической общине города участок земли, на котором ей было разрешено построить новый храм. Храм вместе с сопутствующими зданиями куриального комплекса был воздвигнут за неполных три года. 8 сентября 2001 г., в праздник Рождества Богородицы, он был освящен во имя Непрочного Сердца Божией Матери. Жюри Первого межрегионального фестиваля «Зодчество Восточной Сибири» признало его лучшим архитектурным сооружением 1999-2001 годов.

Важнейшая часть собора – его главный алтарь. Он изготовлен из байкальского нефрита, что символизирует глубокую укорененность католичества на сибирской земле, а также единение со всеми теми, кто пострадал в этом краю за свою веру.

24 сентября 2001 г. в храме был установлен орган американской фирмы «Роджерс», который относится к новому поколению такого рода инструментов, имеющих как духовую, так и цифровую часть.

О празднике рассказывает также фотогалерея из паблика «Приход Непорочного Сердца Божьей Матери (Иркутск)»: