Главархив разместил в открытом доступе метрические книги католических и лютеранских церквей Москвы

В сервисе Главархива «Моя семья» в открытом доступе появилось около 100 метрических книг католических и евангелическо-лютеранских церквей Москвы. Самые ранние из них датируются 1694 годом. Благодаря размещенным здесь документам пользователи со всего мира смогут узнать больше о своих предках, которые жили в Москве до 1917 года, пишет «Благовест-инфо».

На сайте уже опубликованы иудейские и мусульманские книги, а также большое количество записей православных приходов, сообщил портал mos.ru.

«Ровно год назад мы открыли сервис “Моя семья”. Сейчас он стал одним из наших самых популярных проектов: число его пользователей превысило три миллиона человек, 10 процентов из которых — это жители других государств. За этот год мы опубликовали все хранящиеся в архиве иудейские и мусульманские книги, большую часть православных записей. Сейчас пользователям стали также доступны католические и лютеранские метрические книги. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом: в новом году мы поделимся с жителями метрическими записями армяно-григорианской церкви, данными старообрядцев, а также продолжим выкладывать в открытый доступ православные книги», — рассказал начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко.

В начале прошлого века в Москве было два больших католических прихода: при римско-католической церкви Святого Людовика, которая действует с конца XVIII века, и римско-католической Петропавловской церкви на территории Немецкой слободы (ныне район Лефортово)

До революции по составу прихожан церковь cвятого Людовика считалась польско-немецкой. Самые ранние записи в метрических книгах, которые сохранились в Главархиве, датируются началом XVIII века. Католические книги делились на три вида: о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. Их с XVIII века вели на латинском языке вплоть до конца 1820-х годов, когда записи стали делать на русском языке.

К 1890-м в Москве стало так много польскоговорящих католиков, что они подали прошение о строительстве собственного католического храма — Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Новый костел был освящен в 1911 году и сначала имел статус приписного к Петропавловской церкви. Только в 1917 году он получил самостоятельный приход. В связи с этим сохранилось только две метрические книги храма — за 1917 и 1919 года. Содержатся они в фонде римско-католической Петропавловской церкви.

Евангелическо-лютеранские храмы в Москве существовали уже в XVII веке, а евангелическо-лютеранская община возникла в XVI веке. Самые ранние метрические книги сохранились в евангелическо-лютеранской кирхе Святого Михаила, находившейся в знаменитой Немецкой слободе. Они датируются 1694 годом. Метрические книги второй, более поздней евангелическо-лютеранской церкви Святых Апостолов Петра и Павла сохранились с начала XIX века.

Как и католики, лютеране записывали в отдельные книги информацию о родившихся и крестившихся, бракосочетавшихся и умерших. При этом к бракосочетающимся добавляли оглашенных.

Особенностью метрических книг евангелическо-лютеранских церквей, так же как и католических, было то, что они велись по каждому виду актовых записей отдельно — книги о родившихся и крестившихся, затем книги об оглашенных и бракосочетавшихся и об умерших. Причем каждый пастор в церкви вел свои записи, так что за один год могло быть несколько аналогичных книг.

Чтобы изучить метрические книги до середины 1860-х годов, горожанам нужно хорошо знать немецкий язык: ведь в это время записи велись только на нем, а с 1870-х годов — частично на немецком и частично на русском. Ближе к концу XIX века лютеранские пасторы начали делать записи в метрических книгах полностью на русском языке. Кроме того, ранние книги заполняли замысловатым готическим шрифтом, поэтому их прочтение требует особой подготовки, сообщает официальный сайт Мэра Москвы.