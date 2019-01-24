Глава ПЦУ считает, что украинцы и россияне постепенно восстановят дружбу

Предстоятель Православной Церкви Украины митр. Епифаний считает, что украинский и российский народы постепенно восстановят дружбу, добрые и мирные отношения. Об этом он сказал в интервью греческому изданию TaNea, перевод которого опубликовал на своей странице в Facebook.

Глава ПЦУ также отметил, что не все приходы перейдут в Поместную Церковь и те, кто решат остаться в Русской Православной Церкви, не должны испытывать никакого давления.

«По нашим оценкам, в Украине будет некоторое количество приходов, которые будут подчинены Русской Православной Церкви. Это логично, и мы не имеем никаких возражений против этого. Русская Православная Церковь может заботиться о своих верующих на территории Украины. Те, кто решит остаться в Русской Церкви, не должны испытывать никакого давления. Эти приходы должны иметь равные права с теми, что принадлежат к Православной Церкви Украины. И постепенно, я считаю, наши отношения будут нормализованы, наши народы восстановят дружбу, добрые и мирные отношения», — заявил иерарх.