Глава ОВЦС митрополит Волоколамский Антоний находится с рабочим визитом в городе Бари (+ ФОТО)

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний находится с рабочим визитом в столице итальянского региона Апулия — городе Бари, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

15 февраля, в праздник Сретения Господня, митрополит Антоний совершил Божественную литургию в базилике святителя Николая Чудотворца в городе Бари. У входа в базилику иерарха РПЦ встретили настоятель прихода священник Джованни Дистанте, мэр города Бари Вито Леччезе, почетный консул России в Бари Микеле Болеттьери и почетный консул Белоруссии Алессандро Адриани.

В крипте храма митрополит Антоний совершил Божественную литургию на престоле, под которым покоятся мощи святителя Николая Чудотворца. Иерарху РПЦ сослужили настоятель Патриаршего Николаевского Подворья в Бари протоиерей Вячеслав Бачин, протоиерей Сергий Беспалов и секретарь председателя ОВЦС иерей Николай Васин.

Председателя ОВЦС тепло приветствовал священник Джованни Дистанте и передал высокому гостю миро от мощей святителя Николая.

В ответном слове митрополит Антоний поблагодарил настоятеля базилики за ценный дар и за гостеприимство, оказываемое паломникам из Русской Православной Церкви.

В тот же день митрополит Волоколамский встретился с католическим архиепископом Бари-Битонто Джузеппе Сатриано.

В состоявшейся беседе приняли участие настоятель Патриаршего Николаевского подворья протоиерей Вячеслав Бачин, настоятель базилики святителя Николая священник Джованни Дистанте, сотрудники епархиальной курии.

Архиепископ Сатриано тепло приветствовал митрополита Антония и отметил значимость визита иерарха Русской Православной Церкви в город, где почивают мощи одного из самых почитаемых в христианском мире святых.

Собеседники обсудили различные вопросы, представляющие взаимный интерес, после чего обменялись памятными подарками.

Затем митрополит Антоний посетил кафедральный собор святого Сабины.

16 февраля, в Неделю о блудном сыне, митрополит Антоний совершил Божественную литургию на Свято-Николаевском Патриаршем подворье в Бари.