Глава ОВЦС: Байден нарушил дипломатический протокол после аудиенции с Папой Франциском

Папа Римский Франциск 29 октября 2021 встретился в Ватикане с президентом США Джо Байденом, который после аудиенции заявил, что понтифик назвал его «хорошим католиком» и разрешил принимать причастие. Официального заявления Ватикана об этом не было. По просьбе ведущей программы «Церковь и мир» председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион прокомментировал эту ситуацию.

«Существует определенный дипломатический протокол, который, насколько мне известно, не позволяет одному участнику переговоров озвучивать то, что сказал или якобы сказал другой участник переговоров», – пояснил митрополит Иларион.

По его словам, президент США «нарушил общепринятый дипломатический протокол, поставив Ватикан в неловкую ситуацию», поскольку в официальное коммюнике отмечается, что встреча была посвящена теме климата.

«Если что-то между ними и было сказано с глазу на глаз, то, наверное, это не то, что следует предавать гласности», – заявил глава ОВЦС.

Ранее митрополит Иларион высказывался о несоответствии между декларируемой принадлежностью Байдена к католической вере и его высказываниях в защиту абортов.



Источник: Служба коммуникации ОВЦС