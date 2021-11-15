Глава ОВЦС: Байден нарушил дипломатический протокол после аудиенции с Папой Франциском

Глава ОВЦС: Байден нарушил дипломатический протокол после аудиенции с Папой Франциском

Ноябрь 15, 2021

Папа Римский Франциск 29 октября 2021 встретился в Ватикане с президентом США Джо Байденом, который после аудиенции заявил, что понтифик назвал его «хорошим католиком» и разрешил принимать причастие. Официального заявления Ватикана об этом не было. По просьбе ведущей программы «Церковь и мир» председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион прокомментировал эту ситуацию.

«Существует определенный дипломатический протокол, который, насколько мне известно, не позволяет одному участнику переговоров озвучивать то, что сказал или якобы сказал другой участник переговоров», – пояснил митрополит Иларион.

По его словам, «нарушил общепринятый дипломатический протокол, поставив в неловкую ситуацию», поскольку в официальное коммюнике отмечается, что встреча была посвящена теме климата.

«Если что-то между ними и было сказано с глазу на глаз, то, наверное, это не то, что следует предавать гласности», – заявил глава ОВЦС.

Ранее митрополит Иларион высказывался о несоответствии между декларируемой принадлежностью Байдена к католической вере и его высказываниях в защиту абортов.


Источник: Служба коммуникации ОВЦС

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна