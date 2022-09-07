Глава Казахстанского Митрополичьего округа встретился с представителем фонда Kirche in Not

Алма-Ата. 2 сентября состоялась встреча митрополита Астанайского и Казахстанского Александра с руководителем Отдела по связям с Восточной Европой Международного благотворительного фонда Kirche in Not («Помощь Церкви в беде») П.В. Гуменюком. Общение проходило в каминном зале духовно-культурного и административного центра Казахстанского Митрополичьего округа имени митрополита Иосифа (Чернова), передает «Благовест-инфо» со ссылкой на официальный сайт Митрополичьего округа.

Главной темой встречи стало обсуждение поддержки организацией Kirche in Not ряда социально-благотворительных церковных проектов в Казахстане, в числе которых – работа православной Обители милосердия, включающей детский приют и дом престарелых, деятельность кризисного епархиального центра комплексной помощи беременным женщинам и матерям с младенцами, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – «Дом для Мамы» в Алма-Ате, и создание благотворительных столовых для малоимущих.

За поддержку социально-благотворительной и духовно-просветительской деятельности Казахстанского Митрополичьего округа митрополит удостоил П.В. Гуменюка ордена «Ынталы Қызмет Үшiн» (За усердное служение).

Петр Викторович поблагодарил митрополита Александра за высокую оценку его деятельности в Казахстане.

Глава Митрополичьего округа подарил гостю свою книгу «Всего главнее в нас душа», изданную к 150-летию Туркестанской епархии, и книгу-альбом, рассказывающую о духовной и культурной жемчужине Семиречья – Вознесенском кафедральном соборе Алма-Аты, истории его строительства и полномасштабной научной реставрации, которую глава государства К.-Ж.К. Токаев назвал «Вторым рождением общеказахстанской святыни».

Во встрече приняли участие: секретарь Митрополичьего округа, заслуженный деятель искусств России О.Н. Овчинников, руководитель информационно-издательского отдела протоиерей Евгений Иванов, руководитель административного секретариата главы Митрополичьего округа иерей Георгий Сидоров, руководитель службы протокола протодиакон Роман Головин, помощник митрополита П.В. Соколов; сотрудники Алма-Атинского епархиального управления.

Фото: mitropolia.kz