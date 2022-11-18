Германия: католики передали частицу мощей св. Пирмина румынскому православному приходу

Приход Румынской Православной Церкви в городе Людвигсхафен-ам-Райн получил частицу мощей св. Пирмина Германского – небесного покровителя земли Рейнланд-Пфальц. Частица мощей была доставлена из австрийского Инсбрука при содействии католического епископа Шпеерского Карл-Хайнца Виземанна, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на сайт Basilica.ro.

Церемония передачи реликвии состоялась 3 ноября во время вечернего богослужения, которое возглавил митрополит Германский, Центрально- и Североевропейский Серафим. По румынской традиции митрополит Серафим, клирики и члены прихода встречали епископа Виземанна хлебом и солью в притворе храма. В церемонии принесения мощей участвовали лидеры местной католической общины, властей Рейнланд-Пфальца, консульства Молдовы.

Православный румынский приход Святой Троицы, Архангела Рафаила и св. Пирмина в Людвигсхафене не имеет своего храма и использует для богослужений католическую церковь Святого Духа.

Св. Пирмин был визиготом из Нарбонна (совр. Франция) откуда был вынужден бежать во время арабского вторжения. Монах и миссионер, св. Пирмин проповедовал на берегах Рейна, где учредил и воссоздал несколько монастырей на территории современных Германии, Бельгии, Швейцарии и Франции. Был возведен в сан хорепископа Мелстисского. Святой скончался в 753 году в одном из основанных им монастырей – аббатстве Хорнбах в нынешнем Рейнланд-Пфальце.

До наших дней сохранилась его книга Dicta Abbatis Pirminii, представляющая собой подборку цитат из Писания и творений Отцов Церкви. Книга датируется 710-724 годами и содержит древнейший известный текст Апостольского символа веры в его современном виде.