Генсек ККЕР объяснил, почему визит Папы Франциска в Россию пока невозможен
Католики России готовы к приезду Папы Римского Франциска, но такой визит не достигнет укрепления мира между религиями, если он будет воспринят как посягательство на каноническую территорию Русской Православной Церкви, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Конференции католических епископов РФ священник Штефан Липке, SJ.
«Католики, конечно, готовы встретить понтифика. Но визит должен быть рассчитан на то, чтобы мира, согласия и взаимного понимания стало больше — как всегда, когда мы ходим в гости. А пока многие православные могли бы воспринимать такой визит как попытку «рекламировать территорию», хотя папы римские много раз показывали, что дело не в этом. Но если такие чувства доминируют, то визит принесет не то, ради чего он запланирован, а наоборот», — полагает священник.
Ранее СМИ сообщили, что Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин подтвердил желание Папы Франциска посетить Россию, однако сказал журналистам, что условий для такой поездки пока нет.
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна