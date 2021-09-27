Генсек ККЕР объяснил, почему визит Папы Франциска в Россию пока невозможен

Католики России готовы к приезду Папы Римского Франциска, но такой визит не достигнет укрепления мира между религиями, если он будет воспринят как посягательство на каноническую территорию Русской Православной Церкви, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Конференции католических епископов РФ священник Штефан Липке, SJ.

«Католики, конечно, готовы встретить понтифика. Но визит должен быть рассчитан на то, чтобы мира, согласия и взаимного понимания стало больше — как всегда, когда мы ходим в гости. А пока многие православные могли бы воспринимать такой визит как попытку «рекламировать территорию», хотя папы римские много раз показывали, что дело не в этом. Но если такие чувства доминируют, то визит принесет не то, ради чего он запланирован, а наоборот», — полагает священник.

Ранее СМИ сообщили, что Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин подтвердил желание Папы Франциска посетить Россию, однако сказал журналистам, что условий для такой поездки пока нет.