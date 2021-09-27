Госсекретарь Ватикана считает, что условия для поездки Папы Римского в Россию не созрели

Государственный секретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин подтвердил, что Папа Римский Франциск хотел бы поехать в Россию, но условия для такой поездки пока не созрели.

«Думаю, что Папа заинтересован в поездке в Россию, как в другие страны, но пока условий для такого визита нет. Желание должно реализовываться в конкретных условиях», — заявил глава правительства города-государства Ватикан на прошлой неделе во время беседы с журналистами на полях встречи представителей Народной европейской партии в Риме, передает агентство ANSA.

Кардинал Паролин добавил, что не может сказать, возможна ли конкретизация встречи Папы Римского с Патриархом Московским и всея Руси в ближайшее время.

Папа Франциск и Патриарх Кирилл встречались в Гаване в феврале 2016 года, и, по общему признанию обозревателей, это стало историческим событием для экуменического диалога и обеих церквей — Римско-Католической и Русской Православной. Франциск неоднократно говорил о своем желании посетить Россию, напоминает ТАСС.