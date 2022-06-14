Генеральный синод Евангелическо-Лютеранской Церкви России избрал нового архиепископа

Заседания внеочередного Генерального синода Евангелическо-Лютеранской Церкви России (ЕЛЦР) прошли 7–9 июня в кафедральном соборе св. Петра и Павла в Санкт-Петербурге. Их главным итогом стало избрание нового главы Церкви, которым стал пропст Поволжско-Камского пропства Владимир Проворов, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на сайт ЕЛЦР.

Архиепископ ЕЛЦР Дитрих Брауэр, возглавлявший российских лютеран с 2012 года, покинул Россию в марте этого года в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией. 1 июня он подал в отставку. Его отставка была принята Генеральным синодом 7 июня 2022 года.

В письменном обращении к Генеральному синоду Дитрих Брауэр поблагодарил за совместные годы работы церковных руководителей, священнослужителей, советы общин и сотрудников общин.

Синод принял решение учредить титул архиепископа-эмеритуса и присвоить этот титул Дитриху Брауэру. Также синод составил письменное обращение к Дитриху Брауэру, в котором поблагодарил его за служение в ЕЛЦР, сообщил о присвоении титула, а также о намерении в дальнейшем оставаться в общении с архиепископом-эмеритусом.

Наряду с этим Дитрих Брауэр продолжает занимать должность епископа Евангелическо-Лютеранской Церкви Европейской части России (ЕЛЦ ЕР), на которую он был избран в 2011 году.

На прошедших 8 июня выборах нового архиепископа 16 из 18 делегатов синода отдали свой голос за предложенного Генеральной Консисторией кандидата – пропста Поволжско-Камского пропства Владимира Проворова, который до настоящего момента занимал должность заместителя архиепископа ЕЛЦР.

Владимиру Проворову 44 года. Он является выпускником Теологической семинарии ЕЛЦ в Новосаратовке (студентом первого набора), которую он окончил в 2000 году. Долгие годы он служит пастором в общине Ульяновске, а также – с мая 2015 года – пропстом вновь созданного Поволжско-Камского пропства. До этого Владимир Проворов занимал должность пропста Ульяновского пропства, впоследствии реструктуризированного.

Также с 2009 по 2012 год Владимир Проворов был президентом Генерального синода ЕЛЦР. Владимир женат, вместе с женой Алёной они воспитывают двух детей, пишет о нем Википедия.

Заместителем архиепископа ЕЛЦР по предложению новоизбранного архиепископа был утвержден ректор Теологической семинарии ЕЛЦ, доктор богословия Антон Тихомиров.

Архиепископ ЕЛЦР Владимир Проворов (слева) и заместитель архиепископа ЕЛЦР д-р Антон Тихомиров

Также одним из важных решений синода стало утверждение новой редакции Устава ЕЛЦР.

Богословская часть на заседаниях была представлена докладом «Дух и Слово» на тему Генерального Синода, который прочитал ректор Теологической семинарии ЕЛЦ Антон Тихомиров. Эту тему продолжил в своем докладе «Святой Дух и церковная музыка» гость синода – органист евангелическо-лютеранской общины св. Екатерины в Петербурге Андрей Коломийцев.

На торжественном богослужении, прошедшем в завершение Генерального синода 9 июня, Владимир Проворов был введен в должность архиепископа ЕЛЦР, а Антон Тихомиров благословлен на служение заместителя архиепископа.