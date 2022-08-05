Фрески XIV века в итальянской Падуе получили статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

Циклы фресок 14 века в восьми различных зданиях древнего северного итальянского города Падуя были добавлены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает «Седмица» со ссылкой на Тhe history blog.

Фрески покрывают 40 000 квадратных футов стен и потолков, расписанных шестью художниками на протяжении более 95 лет ­— как в светских, так и в религиозных зданиях. Их объединяет визуальный стиль, знаменующий собой поворотный момент в понимании пространственных отношений и оптики в европейской живописи. Эти фрески олицетворяют переход от абстрактной формальности византийского стиля к натурализму и перспективе живописи эпохи Возрождения.

Самая известная из достопримечательностей Падуи — знаменитая капелла Скровеньи, украшенная фресками великого итальянского живописца Джотто ди Бондоне. Фрески капеллы считаются величайшим сохранившимся примером его работ, и не только в том смысле, что они находятся в блестящем состоянии, но и потому, что в этом живописном цикле Джотто представил реалистичные изображения человеческих эмоций, пространственную перспективу и архитектурные эффекты trompe l’oeil. В дальнейшем эти фрески стали образцом для подражания, который вдохновлял современников Джотто и последовавших за ним художников.

Всего за два года, между 1303 и 1305 годами, Джотто покрыл всю внутреннюю поверхность капеллы 39 сценами из Жития Богородицы и Жизни Христа, разделенными на три ряда и шесть колонн панелей, плюс арочное пространство восточной стены над алтарем. Первые шесть фресок — сцены из жизни Иоакима и Анны, родителей Марии, о которых не сообщает Новый Завет, но о которых говорится в апокрифах. Впервые в истории искусства Джотто изобразил их целующимися.

Четвертый ряд в нижней части стен нефа украшен панелями меньшего размера с изображением семи пороков и семи добродетелей. Эти фрески помещены в отделке из искусственного мрамора. Как и в Сикстинской капелле, длинный вид на неф завершается фреской от пола до потолка на тему: «Страшный суд» — на всей западной стене. Потолок представляет собой темно-синий небосвод, усеянный золотыми звездами и круглыми медальонами с портретами апостолов, пророков, святых, Иисуса Христа и Мадонны с Младенцем.

Контекст этого шедевра средневекового искусства также имеет большое историческое значение. Джотто поручил расписать эту часовню банкир Энрико Скровеньи. Покровителями искусства в подобном масштабе обычно выступали представители высшего духовенства или члены королевской семьи и аристократы. Создание Капеллы Скровеньи ознаменовало значительный сдвиг в социальном и экономическом статусе горожан, который явно проявился в том, что Джотто включил изображение банкира, преклонившего колени у ног Христа в «Страшном суде», твердо на стороне праведников. Он держит модель самой часовни, принося ее в жертву Богу. При этом покровитель-меценат больше не был королем или папой Римским, и он больше не был статистом, появляющимся в эпизодической роли в религиозной сцене. Он стал центральной фигурой в самой гуще событий.

Еще одно из восьми зданий Падуи, включенных в список Юнеско, является еще более впечатляющим архитектурным памятником и также представляет собой шедевр фресковой живописи. Дворец Разума служил в Падуе рыночной площадью, ратушей и гражданским судом. Первый этаж этого палаццо был построен в 1219 году и является старейшим крытым рынком в Европе, который используется до сих пор. Между 1306 и 1309 годами над первым этажом были добавлены две лоджии и возведена большая деревянная крыша в форме перевернутого корпуса корабля. Деревянный свод был построен с помощью ферм, освобождающих интерьер от громоздких центральных колонн. Первоначально разделенный на три помещения, большой зал (известный как Salone) стал единым широко открытым пространством длиной 267 футов, когда перегородки были удалены после разрушительного пожара в 1420 году.

Первоначальные фрески Джотто на своде Salone с изображением астрологических мотивов, аллегорических фигур и религиозных сцен сгорели в огне. Зал был заново украшен Никола Миретто и Стефано да Феррара фресками, созданными на основе видимых следов оригиналов Джотто. Более 300 панелей изображают звезды, их влияние на человеческий характер и события, религиозные предметы, животных и гражданских магистратов — судей, нотариусов, — которые работали в этом пространстве.

Почетное место в Салоне занимает барабан из черного порфира на ступенчатом квадратном основании. Это печально известный Pietra del Vituperio («Камень позора»), где неплатежеспособных должников заставляли сидеть, одетые только в нижнее белье, и трижды повторять «Cedo Bonis» («Отдаю свое имущество»). Затем они освобождались от бремени долга, но должны были немедленно покинуть город. Если должник возвращался без разрешения своих кредиторов, его снова сажали на «Камень позора» окатывали тремя ведрами холодной воды.

Это был довольно милосердный подход к банкротству; ранее должники в Падуе были заключаемы в тюрьму на всю жизнь. Но святой Антоний Падуанский успешно умолил муниципальные власти прекратить приговаривать к пожизненному заключению за долги. Это произошло незадолго до его смерти в 1231 году. Уже после кончины доброго монаха город провел процесс банкротства Пьетра дель Витуперио по новому протоколу. С тех пор «Камень позора» находится в Салоне, хотя уже давно не использовался по своему первоначальному назначению.

Город создал маршрут с единым билетом и сопровождающим его приложением, получившим название Padova Urbis Picta (Живописный город Падуя), чтобы посетители могли познакомиться со всеми восемью фресковыми комплексами, внесенными в Список всемирного наследия. Он дает возможность совершить виртуальную экскурсию по необычным фрескам Джотто в капелле Скровеньи в их цифровой копии с фотографиями сверхвысокого разрешения.