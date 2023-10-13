Фрески XIV века найдены во францисканской церкви близ итальянского Римини

Серия фресок школы Джотто, спрятанных на протяжении веков, была открыта в монастырской церкви Санта-Кроче на вершине холма в деревне Веруккьо, в 10 милях от Римини на северо-востоке Италии, пишет «Седмица» со ссылкой на The History Blog.

Необходимы дополнительные исследования, но эксперты полагают, что фрески были созданы около 1330 года учеником великого Джотто – Пьетро да Римини.

Фрески были обнаружены монахом Федерико Роварином совершенно случайно летом 2021 года. Работая над ремонтом неиспользуемого источника света на деревянных хорах храма, он заметил что-то похожее на край арки, обрамляющей нишу. Он подумал, что это может быть замурованное окно, но плохо его видел, поскольку оно было закрыто хорами. Поэтому францисканец опустил свой мобильный телефон с камерой и фонариком в щель между стеной и хорами. Подключив второй телефон к первому, он «в прямом эфире» наблюдал, как камера запечатлела прекрасную фреску с изображением мертвого Христа в композиции «Пьета», написанную в заостренной готической нише. Даже небольшой проблеск ее, запечатленный камерой, указывал на то, что это фреска исключительного качества.

Группа монахов, архитекторов, искусствоведов, реставраторов и региональных представителей культуры работала вместе, чтобы разработать план исследования фрески, не повредив ее хрупкую поверхность. В мае этого года деревянные хоры были аккуратно разобраны, и выяснилось, что фрески XIV века продолжаются за пределами ниши и на прилегающей стене.

Иконография Христа в «Пьете», как говорит искусствовед Алессандро Джованарди, «следует традиционной схеме, возникшей на Востоке на переходном этапе между XI и XII веками и несколько раз переосмысливалась художниками Римини, Болоньи и венецианскими мастерами XIV века. Этот канон включает полуфигурное изображение мертвого Христа со сложенными руками, который, отмеченный жертвенными ранами, поднимается из гроба на монохромном или позолоченном фоне, иногда отмеченном присутствием Креста.

«Несмотря на то, что на фреске изображен Христос, снятый с креста, оплаканный и готовый к погребению, образ не имеет ничего повествовательного, ни о чем не говорит, но представляет взору, благоговению и разуму верующего измученное тело Спасителя, пробуждая как чувство общего благочестия, так и богословские и евхаристические образы», – говорит Алессандро Джованарди.

Джованарди отмечает, что фреска из Веруккьо – это «удивительная находка, которая ознаменовывает беспрецедентный путь открытий в живописи Римини четырнадцатого века и, вероятно, предлагает нам уникальный эпизод в истории и духовности францисканцев».

«Древний Санта-Кроче сегодня может заявить о себе как один из наиболее важных центров художественной, литургической и богословской культуры XIII–XIV веков в Романье и Италии», – считает искусствовед.

Когда хоры были сняты, фрески оказались в плохом состоянии. Штукатурка отслоилась от стены, и картины находились под угрозой обрушения. В период с мая по сентябрь 2023 года реставраторы быстро работали над тем, чтобы стабилизировать фрески, сохраняя их вне поля зрения верующих за белой деревянной стеной. Консервация продолжается до сих пор.

Хотя к настоящему времени были обнаружены только оригинальные фрески на нижней стене, изначально они покрывали всю апсиду. Возможно, они все еще там, спрятанные за белой штукатуркой, нанесенной в XIX веке.

Открытие фресок также выявило важные элементы первоначальной архитектуры храма, на основе которых археологи надеются определить первую конфигурацию церкви монастыря до того, как она была значительно изменена.

Францисканский монастырь в Веруккьо, основанный в 1215 году, является старейшим в регионе Эмилия-Романья. Он известен тем, что принимал у себя самого основателя ордена, святого Франциска Ассизского. Легенда гласит, что он вонзил свой посох в землю монастыря, и он чудесным образом превратился в огромный кипарис, который стоит до сих пор, пережив грабежи армии Наполеона, нацистских оккупантов, использовавших его для заготовки дров, а также один особенно сильный шторм, сильно повредивший монастырь.