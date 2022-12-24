Францисканский Вифлеем в Греччо (ФОТО)

В посёлке Греччо, что в итальянской области Риети, в 70 километрах от Рима, находится знаменитое святилище, известное как Францисканский Вифлеем. Оно представляет собой внушительное архитектурное сооружение, которое цепляется за обнаженные скалы.

В этом святилище находится фреска, на которой изображены первые в истории Рождественские ясли, обустроенные святым Франциском Ассизским в сочельник 1223 года.

Первоначальным центром святилища является Капелла дель Пресепио («Часовня Рождества»), построенная в 1228 году, то есть в год канонизации святого Франциска. Часовня стоит над гротом, где в канун Рождества 1223 года св. Франциск, с разрешения Папы, вновь сделал зримым момент рождения Иисуса, тем самым создавая в истории христианства первую игровую традицию переживания праздника Рождества Христова.

Сама Часовня — это грот, раскопанный в камне, с полукруглым сводом.

Голый камень, где святой возложил фигурку Иисуса, можно увидеть ниже алтарного престола, сооруженного в современном тому времени стиле. А на центральной стене алтаря находится прекрасная фреска, написанная в манере художественной школы Джотто. Две сцены, изображенные на фреске, представляют Рождество в Греччо, где Франциск созерцает Иисуса на коленях, и Рождество в Вифлееме, где Дева Мария кормит грудью Иисуса. В люнете изображена Мария Магдалина, защитник отшельников.

Сцена Рождества в Греччо похожа на фреску, которую Джотто написал на ту же тему в Верхней Базилике в Ассизи.

По материалам VISITGRECCIO.COM