Посвященная Порциунколе община францисканцев в Уссурийске отмечает свой праздник

Ассизи переживает второй день Праздника прощения, который начал отмечается здесь в воскресенье 1 августа и продолжается сегодня. Во время этого двухднвного праздника предоставляется знаменитая «индульгенция Порциункулы». Францисканская община в российском городе Уссурийске посвящена Порциункуле, знаменитой небольшой церкви близ Ассизи, и сегодня тоже отмечает свой праздник.

Община «Фонда святого Франциска Ассизского» Ордена Братьев Меньших в России окормляет своей пастырской заботой приход «Рождества Христова» в городе Уссурийск и приход «Благовещения» в городе Арсеньев.

В Уссурийске братья францисканцы из общины «Порциункулы» трудятся в центре «Тау», в котором работает «Приют» для бездомных и разные «мастерские», а также «Социальная столовая» для малоимущих. Кроме этого здесь развивается проект «После школы» (репетиторство для школьников из бедных семей) и особый проект для детей-инвалидов.



По сообщению главы францисканской провинции в России брата Стефано Инверницци, OFM