Франциск – второй старейший понтифик в истории

Папа Франциск, родившийся 17 декабря 1936 года, знаменует собой важную дату в своей жизни и в истории Католической Церкви. Он стал вторым старейшим понтификом среди тех, чья дата жизни известна точно, достигнув возраста 32 082 дня, пишет Vatican News.

Лишь Лев XIII (Винченцо Джоакино Раффаэле Луиджи Печчи) прожил дольше – 34 108 дней, что составляет 93 года. Он умер 20 июля 1903 года, оставив после себя рекорд, который до сих пор не побит.

Интересно, что Хорхе Марио Бергольо опережает ещё одного своего предшественника в этом списке долгожителей — Климента XII — всего на один день. Лоренцо Корсини, родившийся 7 апреля 1652 года и умерший 6 февраля 1740 года, прожил 32 081 день.

По сравнению с более современными понтификами Франциск также демонстрирует удивительное долголетие. Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер) прожил 31 122 дня, пока не оставил Престола Епископа Рима 28 февраля 2013 года. Иоанн Павел II, умерший 2 апреля 2005 года, прожил 31 001 день, не дождавшись несколько недель до своего 85-летия.

Несмотря на возраст и связанные с этим проблемы, Папа Франциск продолжает активно руководить Католической Церковью, внося значительный вклад в её развитие и реформы.

Следует отметить, что в истории Католической Церкви были и другие случаи крайнего возраста понтификов. Например, самым молодым Папой был Иоанн XII, вступивший в должность в возрасте 18 лет в 955 году. С другой стороны, Агафон, принявший Апостольский Престол в июне 678 года, считается самым старым на момент своего избрания – по некоторым данным, ему было тогда более 100 лет.