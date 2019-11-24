Фрагмент проповеди святого Хосемарии Эскривы в торжество Христа Царя

Заканчивается церковный год. В Святой Мессе мы возобновляем приношение Жертвы Богу Отцу, которая есть Христос, Царь благодати и святости, правды, любви и мира, как мы читаем в Префации [Лк 19,14]. Вы чувствуете радость в душах ваших, когда созерцаете пресвятую человечность Господа — Царя с таким же плотяным сердцем, как наше, Творца вселенной и всех тварей, Который, царствуя, не величается, но просит лишь немного любви, безмолвно показывая язвы на Своих руках.

Но почему же столько людей пренебрегают Им? Почему все еще слышится этот жестокий вопль: “Nolumus hunc regnare super nos” — не хотим, чтобы Он царствовал над нами [1 Кор 15,25]? Миллионы людей по всему миру противятся Иисусу Христу — вернее, Его тени, ибо истинного Христа они не знают, не видели красоты Его Лика, не постигли дивной красоты Его учения. Глядя на это печальное зрелище, я чувствую желание каяться и утешать моего Господа. Слыша этот непрестанный вопль, который проявлется не столько в словах, сколько в нечестных поступках, я хочу возопить изо всех сил: “Opportet illum regnare!” — Ему надлежит царствовать [ Бл. Августин, In Ioannis Evangelium tractatus, 27, 11 (PL 35, 1621).]!

Для многих нестерпимо, что Христос царствует. Они противятся Ему повсюду: в великих мировых проектах, в образе жизни, в науке и искусстве. Даже в самой жизни Церкви! Я не говорю о тех развращенных душах, которые клевещут на Иисуса, — пишет Бл. Августин, — ведь мало кто злословит Его языком, но многие — поведением [См. Гал 4,31]. Для некоторых неприемлемо даже выражение “Христос Царь” — их смущает термин, который, якобы, смешивает Царство Христово с политическим институтом, или принуждает их к признанию какого-либо закона. И отвергают любой закон, даже нежную заповедь любви, ибо не хотят любви Божией, но поглощены своим эгоизмом.

Давно уж Господь заставляет меня повторять этот безмолвный вопль: “serviam!” — буду служить Тебе, Господи! Он умножает в нас желание отдавать себя, отвечать верностью на Его божественный призыв — естественно, без шума и показухи, посреди улицы. Поблагодарим же Его из глубины сердца. Обратимся к Нему с молитвой подданных, с молитвой детей! И наши уста исполнятся молока и меда. И нам будет сладко говорить о Царстве Божием — Царстве свободы, той свободы, которая завоевана Им для нас [См. Кол 1, 11-16].

(…)

Царство Христово — это не художественный образ и не риторический прием. Христос жив — и даже как человек, с тем же телом, которое было принято Им в Воплощении, воскресло после Голгофской жертвы и, соединенное с Его человеческой душой, прославлено в Слове. Христос, истинный Бог и истинный человек, живет и царствует. Он — Господь мира. Только Им живет всё сущее.

Но почему Он не явится сейчас во славе? — Потому что Царство Его хотя и в мире, но не от мира сего [Ин 18, 37]. Иисус сказал Пилату: “Я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего” [Рим 14, 17]. Ожидавшие от Мессии земной, видимой власти ошибались: Царствие Божие не пища и не питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе [ Мф 3, 2 и 4, 17].

Истина и праведность, мир и радость в Святом Духе. Это и есть Царство Христово: божественное действие, спасающее людей, которое завершится лишь вместе с концом истории, когда Господь, воссев на высшем месте в Раю, начнет Последний суд над людьми. Приступая к Своей земной проповеди, Христос не предлагает политическую программу, но говорит: покайтесь; ибо приблизилось Царство Небесное [См. Лк 10, 9]. Он поручает Своим ученикам провозглашать эту благую весть [См. Мф 6, 10] и учит молитве о пришествии Царства [См. Мф 6, 33]. Это и есть Царство Божие и Его правда. Это и есть святая жизнь — то, чего должно искать прежде всего [См. Лк 10, 42], ибо только это и нужно [ Мф 22, 2-3].

Спасение, которое проповедует наш Господь Иисус Христос, — это призыв, обращенный ко всем: Царство Небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего. И послал рабов своих звать званных на брачный пир [Лк 17, 21]. И Господь открывает нам, что Царствие Божие внутрь вас есть [См. Ин 3, 5]. Никто не исключается из спасения, если он послушен любовным требованиям Христа: родиться снова [ См. Мк 10, 15; Мф 18, 3; 5, 3], быть как дети и в простоте духа [Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное (Мф 19, 23)]; отстранить от сердца все, что удаляет от Бога [ См. Мф 7, 21]. Иисус хочет дел, а не только слов [ Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его (Мф 11, 12)]. И только тот, кто борется, получит вечное наследство [См. Мф 13, 24].

В этом мире мы не узрим всего величия Царства Божия, не услышим окончательного решения о спасении или осуждении. Сейчас Царство подобно семени [ См. Мф 13, 31-32], зерну горчичному, которое растет [См. Мф 13, 47-48]. А в конце будет, как с сетью, которую вытаскивают и растягивают на песке: из нее выбирают, к различной судьбе, исполнявших правду и вершивших беззаконие [См. Мф 13, 33]. Но пока мы живем здесь, в этом мире, — Царство подобно закваске, которую взяла женщина и положила в три меры муки, пока не вскисло всё [ См. Мф 13, 44-46].

Кто понимает, что за Царство предлагает нам Христос, тот также поймет, что стоит пожертвовать всем ради его достижения. Оно — жемчужина, которую покупает торговец, продавши всё, что у него есть; оно — сокровище, найденное в поле [ См. Мф 21, 43; 8, 12]. Трудно завоевать Царство Небесное — и никто не может быть уверен, что достигнет его [Лк 23, 42-43]. Только смиренный вопль кающегося грешника может разверзнуть его врата. Один из разбойников, распятых вместе с Иисусом, умоляет Его: “Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю” [См. Дан 2, 33].

Как же велик Ты, Господь и Бог наш! Ты придаешь сверхъестественный смысл и божественную действенность нашей жизни. Благодаря Тебе любовь к Твоему Сыну заставляет нас повторять душой и телом, всеми силами нашего бытия: “Opportet illum regnare!”, Ему надлежит царствовать там, где звучат лишь мотивы нашей слабости, ибо мы знаем, что мы — твари. И какие твари! — слепленные из глины. Да не только ноги [Ин 12, 15], но и сердце, и голова. И всё же, с Твоей помощью мы будем жить жизнью божественной.

Христос должен царствовать прежде всего в нашей душе. Но что бы мы ответили, если бы Он спросил нас: “А ты? Позволяешь ли ты Мне царствовать в твоем сердце?” Я ответил бы Ему, что для этого я нуждаюсь в избытке Его благодати. Только тогда всякое дыхание, всякое биение сердца, даже беглый взгляд, даже самое обычное слово, самое простое ощущение — всё во мне станет осанной Моему Христу Царю.

Если мы хотим, чтобы Христос царствовал, — будем последовательны: сначала отдадим Ему наше сердце. Если мы этого не сделаем — разговор о Царстве Христа станет лишь воплем, лишенным христианского смысла, внешним проявлением веры, которой уже нет, преступным использованием Имени Божьего для прикрытия человеческих компромиссов.