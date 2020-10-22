Финляндская Православная Церковь объявила конкурс на присвоение титула «Экуменическое дело 2020 года»

Финляндская Православная Церковь объявила конкурс на присвоение титула «Экуменическое дело 2020 года», сообщает сайт ort.fi.

Звание «Экуменическое дело года» призвано обратить внимание общественности на экуменическую инициативу или форму работы, укрепляющие экуменические позиции и направленные на развитие стремлений к возвращению внешнего единства Церкви Христовой. Срок подачи предложений относительно того, какому проекту, идее или мероприятию может быть присуждён данный титул в нынешнем году — 30 ноября 2020 года.

Титул может быть также присуждён группе, организации, приходу или группе приходов. Им награждаются новые идеи или систематическая, продолжительная экуменическая работа.

В числе награждённых ранее православных организаций — православный приход Куопио в коллективе организаторов Пасхального шествия в Куопио (2018) и православный приход Хельсинки вместе с евангелическо-лютеранским приходом-побратимом Мартина в Турку (2017).

Наградная грамота будет вручаться на весенней ассамблее Экуменического совета Финляндии в 2021 году.