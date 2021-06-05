Филиппинский иерарх назначен новым нунцием с миссией в Святой Земле

Папа Франциск назначил 3 июня нового нунция в Израиле и на Кипре. Архиепископ Адольфо Тито Ильяна также займет пост Апостольского делегата в Иерусалиме и Палестине.

73-летний филиппинский иерарх представлял Святейший Престол на четырех континентах: Африке, Азии, Европе и Океании. Теперь Папа Франциск посылает его с важной миссией в Святой Земле.

Новый посланник Папы Франциска прибывает на эту миссию в контексте сложной и очень деликатной ситуации между текущими политическими изменениями и возрождением нестабильности, которая в последние недели подпитывает насилие между израильтянами и палестинцами, что вызывает обеспокоенность международного сообщества.

Адольфо Тито Камачо Ильяна родился 6 ноября 1948 года в Нага-Сити на Филиппинах. Учился в семинарии в родном городе. В марте 1972 года был рукоположен во священника. Впоследствии получил степень доктора церковного и светского права в Латеранском университете в Риме.

В 1984 году, окончив Церковную академию – дипломатическую школу Ватикана, – поступил на дипломатическую службу Святейшего Престола. Служил в Гане, Шри Ланке, Турции, Ливане, Венгрии и Тайване.

13 декабря 2001 года был назначен титулярным архиепископом Монтекорвино и нунцием в Папуа – Новой Гвинее и, по совместительству, – на Соломоновых островах. Епископскую хиротонию совершил 6 января 2002 года в Ватиканской базилике св. Петра Папа Иоанн Павел II.

В 2006-2010 гг. служил нунцием в Пакистане, затем – в Демократической Республике Конго, в феврале 2015 был переведен в Австралию.

Свободно говорит на английском, испанском, итальянском и французском языках.

На посту посла Ватикана в Святой Земле архиепископ Ильяна сменил итальянского прелата Леопольдо Джирелли, который в марте был назначен нунцием в Индии.

Источники: Vatican News, Благовест-инфо