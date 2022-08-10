«Фаворская неделя» завершилась празднованием 25-летия со дня освящения Кафедрального собора в Новосибирске (+ ФОТО)

Финальным аккордом нынешних «Фаворских празднеств» стало торжественное богослужение в честь 25-й годовщины освящения Кафедрального собора Преображения Господня в Новосибирске.

Утром 10 августа Святую Мессу в главном храме Римско-Католической Преображенской епархии возглавил её Ординарий Епископ Иосиф Верт. Предстоятелю на праздничной литургии сослужили священники Александр Деппершмидт и Кирилл Григорьев, а также диакон Илья Астапов.

Поскольку среда — будний день, богослужение было тихим и немноголюдным, камерным. И в начале богослужения Правящий Архиерей напомнил, что центральное празднование в связи с литургическим торжеством Преображения Господня, «серебряным» юбилеем Кафедрального собора, а также престольными праздниками епархии и собора, состоялось в минувшее воскресение 7 августа — традиция Церкви позволяет переносить на выходные и воскресные дни важные праздники для удобства как можно большего числа верных. Тем не менее, в церковном календаре всё остаётся по-прежнему, и сегодня мы молитвенно отмечаем 25-ю годовщину освящения нашего собора. Несмотря на то, что людей на Мессе было немного, Владыка Иосиф Верт призвал всех присутствующих и молитвенно предстоящих попытаться войти в те настроения, которые царили в этом храме ровно 25 лет назад, когда после той литургии все ещё продолжали друг с другом общаться. В качестве одного из примеров Владыка рассказал про гостью из бывшей ГДР, которая принадлежала к движению фоколяров и в далёкое советское время поддерживала контакты с семинаристами, учившимися в Рижской семинарии, привозила иногда из Германии религиозные книги. И она была приглашена им на освящение в Новосибирск, приехала, а уже после Мессы сказала: «Отец Епископ, в моей жизни два самых ярких события. Во-первых, это моя свадьба много-много лет назад. А во-вторых, это сегодняшний день освящения вашего Кафедрального собора».

Кроме того, Отец Епископ попросил присутствующих также вознести сугубые молитвы о польских паломниках, которые стали жертвами аварии в субботу 6 августа в Хорватии, по дороге к богородичному святилищу в Меджугорье: по меньшей мере 12 человек погибли, 32 получили ранения, 18 тяжелораненых пассажиров были доставлены в местные больницы. Среди тяжело пострадавших оказался священник, который много лет служил в нашей епархии – отец Лешек Хричук.

Настроение, которым поделился с собравшимися Преосвященный Иосиф органично дополнялось во время Святой Мессы деликатным и одновременно торжественно-возвышенным музыкальным сопровождением в прекрасном исполнении студента Санкт-Петербургской Высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов» Кирилла Зимина.

Слово проповеди после чтения отрывка из Евангелия произнес с амвона эконом Преображенской епархии отец Александр Деппершмидт.

Отец Александр размышлял о символизме Храма Божия как такового, как и о символике связанных с ним сакральных образов. «Драгоценнейший камень, яспис кристалловидный» – в первом чтении, «Гора Сион, Град Бога Живого, Небесный Иерусалим» – во втором. Неужели эти слова соответствуют также и нашему Кафедральному собору? Неужели мы это можем заметить и здесь? Да, наш храм, безусловно, красивый. Недаром сюда привозят гостей во время экскурсий по городу. Но есть храмы и покрупнее, там больше позолоты, украшений, пространства и так далее. Наш Кафедральный собор, наверное, один из самых маленьких кафедральных соборов в мире. И всё-таки эти слова, которые библейские авторы используют в прочитанных отрывках, относятся и к нашему храму. Именно поэтому его так высоко оценивали те люди, бабушки и другие гости, о которых вспоминал в начале Мессы Отец Епископ.

«Но могу также засвидетельствовать, что этот собор стал особенным храмом и для меня, потому что именно здесь я почувствовал своё призвание к священству, именно здесь Отец Епископ меня дважды рукоположил – сначала во диаконы, потом во пресвитеры. Или же спросите себя – я уверен, что каждый может рассказать свою историю, связанную с этим кафедральным собором», — добавил о. Александр.

Но Кто гарантирует, что эта Слава Господня здесь пребывает?

Есть выражение «намоленный храм». Может быть, это мы даём храму эту славу? Частично так оно и есть. Потому что церковь строится не для личной молитвы, а для молитвы общинной. И поэтому так важно, чтобы мы вместе здесь собирались. Именно в общине мы находим эту Божию Славу. А кроме того, сколько наших прихожан нашли здесь не только путь к Богу, но и вторую семью. Ибо каждый человек страдает от одиночества, особенно в таком большом городе, как Новосибирск. Безусловно, многие обрели в нашей приходской общине и некую вторую семью. Поэтому, конечно, от нас тоже зависит, что Слава Божия здесь пребывает. Но не мы это гарантируем!

Потому что есть Кто-то, Кто это делает на самом деле. Тот, перед Кем мы, заходя в храм, преклоняем колени. Потому что Иисус Христос здесь присутствует не символически, а реально. Именно Он – Тот, Кто наполняет этот храм всем величием, всей Славой Божией. Мы христиане, и Церковь для нас – это не здание, и даже не мы, которые созидаем её. Церковь – это Христос.

Ещё наш собор – это не просто приходская церковь, он кафедральный, от слова «кафедра» (греческое слово καθέδρα означает «трон»). Епископская кафедра – это символ власти епископа, которая олицетворяет власть Иисуса Христа здесь, в этом месте. Кафедральный собор, годовщину освящения которого мы отмечаем сегодня, является осязаемым символом Поместной Церкви: в него совершают паломничества верные со всей епархии, в нем преподается вся полнота Таинств, в нем находится средоточие учительской власти Поместного Архипастыря – Отца Епископа. Здесь происходит больше всего самых важных событий, мероприятий, свидетелями которых многие из нас были. Мы всегда молимся о призваниях. К сожалению, они сегодня довольно редки, но всё же здесь, в Кафедральном соборе, их было немало. Например, ровно 20 лет назад именно здесь брат брата рукоположил во священники: Отец Епископ своему младшему брату Клеменсу здесь преподал Таинство Священства.

Кафедральный собор – это церковь церквей Епархии. Особенно мы видим это на Великой Страстной Неделе: в Великий Четверг (или как у нас – в Великий Вторник, на Мессе елеев) здесь собираются все священники Преображенской епархии и обновляют свои обеты. И наша задача – предлагать Иисусу Христу то законное место, которое Он здесь имеет. Чтобы именно Он здесь царствовал, Его воля, великолепие и Слава. И тогда мы станем свидетелями всего того, что в сегодняшних чтениях было так прекрасно описано…



Фоторепортаж о праздничном богослужении подготовлен студией «Кана»: