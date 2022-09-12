Паломничество в Харск к могиле блаженных сестёр Олимпии и Лаврентии состоится в этом году 24 сентября

Дорогие отцы-священники и сёстры-монахини, дорогие братья и сёстры в приходах нашей епархии! Всех вас сердечно приглашаем участвовать в ежегодном паломничестве в Харск, к месту захоронения блаженных сестёр Олимпии и Лаврентии.

Паломничество состоится в субботу, 24 сентября 2022 года:

в 6.00 молитва в храме и отъезд из Томска; примерно в 13.00 перерыв и обед; затем около 5 км пешком (если здоровье не позволяет, есть возможность проехать до самой святыни), по дороге будет возможность исповедоваться. Примерно в 16.00 Месса на могиле блаженных сестёр, затем возвращение в Томск (около в 23.00).

С радостью сообщаем, что – начиная с пятницы (23 сентября) по воскресенье (25 сентября) – для всех наших гостей будет возможность переночевать в нашем приходском доме. Если кто-то из вас нуждается остаться подольше или приехать пораньше пусть напишет мне об этом. В течение вашего пребывания у нас и во время паломничества мы обеспечиваем также питание для всех.

Стоимость участия – 2000 рублей для тех, кто поедет с нами на автобусах из Томска, и 500 рублей для всех остальных.

Ещё раз очень сердечно всех Вас приглашаем! Особенно тех, кто ещё никогда не участвовал в этом паломничестве. Не бойтесь! Приезжайте к нам и вместе с нами идите к этому святому месту, где уже много людей получило от Господа благодати, в которых они нуждались и о которых просили. Приезжайте особенно сейчас, чтобы по ходатайству Блаженных Сестёр попросить у Господа благодати прощения, примирения, мира, и сердец чистых от греха и свободных от ненависти. Пусть это паломничество будет ярким выражением нашей обшей веры. Знайте, что мы ждём Вас!

Если у Вас есть какие-то вопросы,

напишите мне, пожалуйста, по электронной почте: wziolek@yahoo.es

или позвоните: +7 923 418 08 57

С молитвой о вас

о. Войцех Зиолек SJ

вместе с томской общиной иезуитов и приходской общиной из Томска

Монахини Олимпия и Лаврентия из Конгрегации Сестер Святого Иосифа Обручника Пресвятой Девы Марии служили Богу и людям в городе Хиров Львовской области в трудные времена советских гонений на религию вообще и Греко-Католическую Церковь в частности. В 1950 г. они были арестованы органами МГБ и отправлены в бессрочную ссылку в Сибирь. Сестры Олимпия и Лаврентия могли бы избежать ссылки ценой отречения от своего монашеского призвания, однако избрали путь верности Христу и Церкви. Местом их поселения в Сибири стал поселок Харск Молчановского района Томской области. Непосильный труд, тяжелые климатические условия, болезни и отсутствие медицинской помощи вскоре сделали свое дело: сестра Олимпия отошла ко Господу 23 января 1952 г., в возрасте 49 лет, а в августе того же года в возрасте 40 лет за ней последовала и сестра Лаврентия.

27 июня 2001 г. Папа Иоанн Павел II в ходе своего апостольского визита на Украину причислил их к лику блаженных вместе с другими католическими мучениками и исповедниками советских времен. В сентябре 2005 г. имело место обретение мощей преподобномучениц: их останки были эксгумированы на заброшенном кладбище в Харске и перевезены во Львов. Частицы святых мощей по просьбе Преосвященного Владыки Иосифа Верта были переданы в Преображенскую епархию для всенародного почитания.